State of Illinois has financial help for your business/El Estado de Illlinois tiene ayuda financiera para su negocio

Cicero, Illinois (NED).– Los funcionarios del estado de Illinois describieron varios programas para los que las empresas locales pueden calificar, para ayudarlos a tener más éxito durante una reunión de la nueva Cámara de Comercio de Cicero celebrada el miércoles 29 de enero de 2020.

Los oradores incluyeron a Manuel López, Gerente de Desarrollo Económico Regional del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois, Joe McKeown del “Equipo RED” y Pedro Pineda de la Oficina Central de Administración de Illinois (CMS).

El evento fue organizado por el presidente de Cicero Larry Dominick y fue copatrocinado por la representante estatal Lisa Hernández.

“Un programa que es muy útil para las pequeñas empresas proporciona préstamos de inversión de capital que ofrecen tasas de interés más bajas que las que podría obtener de su banco local”, dijo López a los 45 propietarios y representantes de negocios que asistieron a la reunión gratuita.

“Todo lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros y brindar una visión general de su empresa, una descripción de cuántos trabajos tiene y una proyección de sus datos de inversión de capital”.

Pineda explicó que el Estado también proporciona certificaciones a empresas, grandes y pequeñas, para certificar que son propiedad de mujeres, minorías, veteranos y discapacitados, categorías que permiten al estado proporcionar recursos y apoyo adicionales.

Las empresas propiedad de mujeres, discapacitados, minorías o veteranos pueden calificar para la adjudicación de contratos.

“Desafortunadamente, no tenemos suficientes negocios de veteranos que estén certificados con el estado. Si usted es un veterano-dueño de negocio, debe comunicarse con nosotros y obtener la certificación para calificar para estos contratos”, dijo Pineda.

Pineda agrego que “el estado ha establecido apartados, específicamente para ayudar a las pequeñas empresas a tener éxito y permanecer en su comunidad. Es solo para pequeñas empresas”.

McKeown agregó que en la mayoría de los casos, el estado puede reducir significativamente la tasa de interés que una empresa pagaría por un préstamo.

“También podemos ayudar a las empresas cuando necesiten reunirse con un banco para obtener asistencia”, dijo McKeown.

Explicaron que el estado también otorga subsidios, aunque la mayoría son para mejoras de infraestructura.

El estado ofrece una amplia gama de programas para ayudar al lanzamiento de nuevos negocios, proporcionar certificaciones para los Gerentes de Saneamiento del Servicio de Alimentos, registrarse para convertirse en proveedor entre muchos otros programas. Los dueños de negocios pueden visitar el sitio web del estado en Illinois.gov/business para obtener más información.

Ismael Vargas, el Director de Licencias Comerciales del Town of Cicero, también se dirigió a los asistentes explicando los servicios y el apoyo que brinda el municipio.

“Es importante que se comunique con nosotros si necesita ayuda o información. Estamos allí para ayudarlo”, dijo Vargas.

La nueva Cámara de Comercio de Cicero se lanzó el pasado mes de noviembre con el apoyo del presidente municipal, Larry Dominick y el Departamento de licencias comerciales de la ciudad de Cicero.

Las reuniones se programan cada mes e incluyen el miércoles 26 de febrero, un programa para conectar a los dueños de negocios con editores y el personal periodístico de los medios de comunicación de la comunidad local para comprender mejor cómo una empresa puede promocionar sus servicios y productos.

El martes 31 de marzo, la nueva Cámara de Comercio de Cicero organizará una Feria de Empleo para enlazar a las empresas que tienen vacantes de empleo y que quieran contratan a residentes que buscan trabajo. Las empresas recibirán mesas para reunirse y hablar con los residentes de la comunidad a quienes se les anima a traer sus currículums.

Para obtener más información sobre las actividades de la Cámara, visite el sitio web de la Cámara en www.CiceroChamberofCommerce.com. Allí, las empresas pueden registrarse en línea para recibir información sobre todos los programas y servicios gratuitos de la Cámara.

Rosa Gaytan, asistente administrativa de la representante estatal Lisa Hernández, se dirige a los asistentes. Sentados están (desde la izquierda) Pedro Pineda de la Oficina Central de Administración de Illinois (CMS)., Manuel López, Gerente Regional de Desarrollo Económico del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois, y Joe McKeown del "Equipo ROJO". Foto cortesía de la Ciudad de Cicero.

Rosa Gaytan, administrative assistant to State Rep. Lisa Hernandez, addresses attendees. Seated are (from left) Pedro Pineda from the Illinois Central Management Office (CMS)., Manuel Lopez, Regional Economic Development Manager of the Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity, and Joe McKeown from “Team RED.” Photo courtesy of the Town of Cicero.

Attention Business Owners

State of Illinois has financial help for your business

Cicero, Illinois (NED).– Officials from the State of Illinois outlined several programs that local businesses may qualify for to help them be more successful during a meeting of the new Cicero Chamber of Commerce held on Wednesday, Jan. 29, 2020.

Speakers included Manuel Lopez, Regional Economic Development Manager of the Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity, Joe McKeown from “Team RED,” and Pedro Pineda from the Illinois Central Management Office (CMS).

The event was organized by Cicero Town President Larry Dominick and was co-sponsored by State Rep. Lisa Hernandez.

“One program that is very helpful for small businesses provides capital investment loans that offer lower interest rates than what you might obtain from your local bank,” Lopez told the 45 business owners and representatives who attended the free meeting.

“All you have to do is reach out to us, and bring your company overview, a description of how many jobs you have and a projection of your capital investment data.”

Pineda explained that the State also provides certifications to businesses, large and small, to certify that they are women-owned, minority-owned, veteran-owned and disabled-owned, categories that allow the state to provide additional resources and support.

State officials detail programs available to small businesses in Cicero. Photo courtesy of the Cicero Chamber of Commerce.

Businesses owned by women, the disabled, minorities or by veteran may qualify for contract award set-a-sides.

“Unfortunately, we don’t have enough veteran-owned businesses that are certified with the state. If you are a veteran-owned business, you should reach out to us and get certified to qualify for these contracts,” Pineda said.

Pineda said that “The state has set-asides specifically to help small businesses to succeed and to stay in their community. It’s only for small businesses.”

McKeown added that in most cases, the state can significantly reduce the interest rate that a business would pay for a loan.

“We can also help businesses when they need to meet with a bank to obtain assistance,” McKeown said.

They explained that the state also provides grants, although most are for infra-structure improvements.

The state provides a wide range of programs to help new businesses launch, provide certifications for Food Service Sanitation Managers, register to become a vendor among many other programs. Business owners can visit the state’s website at Illinois.gov/business for more information.

Ismael Vargas, the Town of Cicero Business License Director, also addressed the attendees explaining services and support the Town provides.

“It’s important that you reach out to us if you need assistance or information. We are there to help you,” Vargas said.

The new Cicero Chamber of Commerce was launched in November with support from Town President Larry Dominick and the Town’s business license department.

Meetings are scheduled each month and include on Wednesday, February 26 a program to connect business owners with editors and publishers of the local community news media to better understand how a business can promote its services and products.

On Tuesday, March 31, the new Cicero Chamber of Commerce will host a Job Fair to connect businesses that have job openings and who are hiring with residents who are seeking employment. Businesses will be given tables to meet and speak with community residents who are encouraged to bring their resumes.

For more information on Chamber activities visit the Chamber website at www.CiceroChamberofCommerce.com. There, businesses can register online to receive information on all of the Chamber’s free programs and services.