Aumentan llamadas de descuerdo para expulsar a la reemplazada Representante de la Cámara de Illinois/Bipartisan calls increase to oust disgraced rep’s replacement in Illinois House

Podría enfrentar disciplina y posible remoción en medio de preguntas sobre el proceso de integridad para seleccionarla

Por/By Greg Bishop

Hay cada vez más llamados bipartidistas para remover a la representante del estado de Illinois seleccionada para llenar la vacante dejada por Luis Arroyo, quien renunció después de ser arrestado por soborno.

Arroyo, demócrata de Chicago, se declaró inocente de soborno la semana pasada. Fue arrestado en octubre de 2019 y renunció al mes siguiente. Algunos han cuestionado el papel de Arroyo en la elección de su reemplazo, Eva Dina Delgado. Miembros de ambas partes han presentado peticiones para cuestionar sus calificaciones.

Antes de que Delgado fuera seleccionada, el presidente de la Cámara de Representantes, Michael Madigan, envió en noviembre al miembro del comité del 36to Distrito en Chicago una nota que decía que Arroyo no debería participar en el proceso de selección.

"Ya sea un voto directo o un voto por poder, la Cámara de Representantes de Illinois podría cuestionar las calificaciones de la candidata", dijo Madigan.

Delgado fue seleccionada por funcionarios del partido demócrata en ese distrito el 15 de noviembre.

La representante estatal Anne Stava-Murray, demócrata de Naperville, dijo que le presentó a Delgado una petición el 29 de enero que cuestionaba las calificaciones del nueva representante estatal.

Stava-Murray dijo en su petición que el esposo de Delgado fue designado para un "puesto de influencia" con el Caucus Latino.

“[El] proceso y el nombramiento posterior creado por ese proceso indicaron la influencia política que una persona presuntamente había cometido un soborno descaradamente claro (y conocido entre los colegas de la Cámara de Representantes por preguntar repetidamente '¿qué hay para mí?') Retenida incluso mientras estaba vacante el asiento de la Cámara para el que había sido elegido ", dijo Stava-Murray.

A principios de este mes, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Jim Durkin, republicano de Western Springs, presentó una petición que establecía el cronograma de los cargos de Arroyo y su posterior renuncia, y las preguntas en torno a Arroyo dando votos a su partido local a otra persona para que lo reemplace.

"Señor. Arroyo le dio su voto por poder al Concejal [Ariel] Reboyras para que lo usara para elegir a la Sra. Delgado ”, dijo Durkin. "Aunque el Sr. Arroyo no estuvo presente para la votación real, su decisión de dar sus votos para ser votados por poder tuvo el mismo efecto que si estuviera presente en la votación real para llenar la vacante".

Durkin dijo que si Delgado, quien fue elegida para reemplazar a Arroyo el 15 de noviembre, no fue removida de la Cámara de Representantes, "todo ... será visto de manera negativa si las personas arrestadas por actividades ilegales participan en el proceso de selección". "

"Se requiere un descanso limpio del legislador arrestado para restablecer la confianza de la Asamblea General con sus electores", dijo Durkin. "Si los votos del Sr. Arroyo no hubieran sido parte del proceso de selección, este nombramiento no sería cuestionado".

El líder de la mayoría de la Cámara Greg Harris, demócrata de Chicago, dijo que las peticiones de Stava-Murray y Durkin podrían desencadenar un proceso disciplinario.

"Creo que el siguiente paso será el nombramiento de un comité de investigación para hacer una recomendación si creen que hay una razón para la disciplina", dijo Harris.

Dicho comité aún no se ha anunciado.

"Si recomiendan que se tomen medidas, se envían a un comité disciplinario, que luego debe decidir cuál es el nivel apropiado de disciplina", dijo Harris.

Delgado ha votado en la acción oficial de la Cámara. Ella votó para anular el veto del gobernador J.B. Pritzker del proyecto de ley de la Cámara 3902 la semana pasada.

"Si bien las nubes de acusaciones y acuerdos con información privilegiada son noticia, la verdadera narrativa aquí es que soy la candidata más calificada para representar al 3er Distrito Legislativo y no hubo un solo voto emitido en contra de mi nombramiento", dijo Delgado en un comunicado.

"Mi nombramiento siguió la ley en cada paso del camino, y estoy segura de que mis calificaciones como abogada, líder comunitaria y experiencia en los sectores público y privado resistirán cualquier desafío", dijo. "Si bien esta presentación es decepcionante, sigo enfocada en representar los intereses de las personas trabajadoras del distrito que tengo el honor de representar".

Delgado se postula para el escaño del Distrito de la Casa 3 en las primarias del 17 de marzo y acaba de obtener el respaldo de la alcalde de Chicago, Lori Lightfoot, sobre Nidia Carranza, Joaquín Vázquez y David Feller.

No está claro si podría ser destituida antes de las elecciones. Si ella es el escaño del 3er Distrito podría quedar vacante hasta después de las elecciones de noviembre y los nuevos legisladores se sentarán en enero de 2021. Es posible que Delgado pueda ser removida por un voto pleno de la Cámara, luego ser seleccionada en las primarias de marzo y elegida en las elecciones de noviembre.

Bipartisan calls increase to oust disgraced rep’s replacement in Illinois House

Face discipline and possible removal amid questions about the integrity of the process to select her

There are growing bipartisan calls to remove the Illinois state representative selected to fill the vacancy left by Luis Arroyo, who resigned after he was arrested for bribery.

Arroyo, D-Chicago, pleaded not guilty to bribery last week. He was arrested in October 2019 and resigned the following month. Some have questioned Arroyo's role in picking his replacement, Eva Dina Delgado. Members of both parties have filed petitions to challenge her qualifications.

Before Delgado was selected, House Speaker Michael Madigan in November sent the committeeman of the 36th Ward in Chicago a note that said Arroyo shouldn't be involved in the selection process.

“Whether a direct vote or a vote by proxy – would cause the candidate’s qualifications to be challenged by the full Illinois House of Representatives,” Madigan said.

Delgado was selected Democratic party officials in that district on Nov. 15.

State Rep. Anne Stava-Murray, D-Naperville, said she served Delgado a petition on Jan. 29 that called into question the new state representative’s qualifications.

Stava-Murray said in her petition that Delgado’s husband was appointed to a “position of influence” with the Latino Caucus.

“[T]he process and subsequent appointment created by that process indicated the political sway that a person alleged to have engaged in brazenly clear bribery (and known amongst House colleagues to repeatedly ask ‘what's in it for me?’) retained even while vacating the House seat to which he had been elected,” Stava-Murray said.

Earlier this month, House Minority Leader Jim Durkin, R-Western Springs, filed a petition that laid out the timeline of Arroyo’s charges and subsequent resignation, and the questions around Arroyo giving his local party votes to someone else to cast for his replacement.

“Mr. Arroyo gave his proxy votes to Alderman [Ariel] Reboyras to be used towards choosing Ms. Delgado,” Durkin said. “Although Mr. Arroyo was not present for the actual vote, his decision to give his votes to be voted by proxy had the same effect as if he was present at the actual vote to fill the vacancy.”

Durkin said if Delgado, who was chosen to replace Arroyo on Nov. 15, was not removed from the House that “everything … will be viewed in a negative light should the individuals who are arrested for illegal activities have a part in the selection process.”

“A clean break from the arrested legislator is required to re-establish the General Assembly’s trust with its constituents,” Durkin said. “Had the votes of Mr. Arroyo not been part of the selection process, this appointment would not be called into question.”

House Majority Leader Greg Harris, D-Chicago, said the petitions from Stava-Murray and Durkin could trigger a disciplinary process.

“I believe the next step will be the appointment of an investigative committee to make a recommendation if they believe there’s a reason for discipline,” Harris said.

Such a committee has yet to be announced.

“If they recommend there be some action taken, it’s then sent to a disciplinary committee, which then has to decide which is the appropriate level of discipline,” Harris said.

Delgado has voted in official House action. She voted to override Gov. J.B. Pritzker’s veto of House Bill 3902 last week.

"While clouds of indictments and insider deals catch headlines, the real narrative here is that I am the most qualified candidate to represent the 3rd Legislative District and there was not one vote cast against my appointment," Delgado said in a statement.

"My appointment followed the law every step of the way, and I am confident that my qualifications as an attorney, community leader and experience in the public and private sectors will withstand any challenge," she said. "While this filing is disappointing, I remain focused on representing the interests of the hard-working people of the district I am honored to represent."

Delgado is running for the 3rd House District seat in the March 17 primary and just picked up the endorsement of Chicago Mayor Lori Lightfoot over Nidia Carranza, Joaquin Vazquez and David Feller.

It’s unclear if she could be removed from office before the elections. If she is the 3rd District seat could be vacant until after the November election and new lawmakers are seated January 2021. It’s possible Delgado could be removed by a full House vote, then get selected in the March primary and elected in the November election.