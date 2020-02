Conozca a los medios de comunicación locales/Meet the Local News Media Chamber Meeting

Miércoles 26 de Febrero a las 5pm en el Centro Comunitario de Cicero

Cicero, Illinois (NED).– Este es un amigable recordatorio para que asista y conozca en persona a los representantes de los medios de comunicación locales. La cita es el Miércoles 26 de febrero a las 5pm en el Centro Comunitario de Cicero, 2250 S. 49th Ave. Cicero, IL.

Tendremos representantes de los medios de comunicación en español e inglés de la prensa escrita, radio y televisión que expondrán sobre la forma más efectiva de promover su negocio o servicio, además de como enviar fotos para historias de noticias o escribir comunicados de prensa. También se hablará sobre la forma más efectiva de anunciar y promover su negocio o servicio.

Cabe mencionar que la Cámara de Comercio de Cicero está trabajando con los medios de publicidad a fin obtener un descuento para todos los miembros de la Cámara, si desea promover su negocio o servicio y hacerlo crecer.

También les hacemos una cordial invitación para que asistan a nuestro próximo evento sobre la Feria de Trabajo que se estará llevando a cabo el día Martes 31 de Marzo de las 10am a las 3pm en el Centro Comunitario de Cicero. Si desea tener una mesa para ofrecer empleo regístrese hoy mismo. Es una gran oportunidad para estrechar los lazos entre la comunidad y su negocio.

Finalmente, si está pensando en hacer la apertura o re-apertura de su negocio, Maru Ayala estará a cargo de la organización del Corte de Listón y ceremonias. Para obtener este servicio DEBE ser miembro de la Cámara de Comercio de Cicero. Para más información sobre los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Cicero o para programar una fecha para Corte de Listón visite nuestra página de internet y envíe la información al email que aparece ahí.

Cabe mencionar que las Ceremonias de Corte de Listón se llevaran a cabo dos veces al mes, que si planea llevar a cabo su apertura o re-apertura no espere para registrarse y envíe un email directamente a Maru Ayala, a MaruAyala0@gmail.com

Les informamos que por el momento puede registrar su negocio y hacerse miembro sin costo alguno. Cabe mencionar que esta oportunidad se estará ofreciendo por tiempo limitado así que lo invitamos a unirse a la Cámara lo más pronto posible.

Para más información visite nuestra página de internet: www.CiceroChamberOfCommerce.com

Meet the Local News Media Chamber Meeting

Wed Feb. 26 at 5 PM at the Cicero Community Center

Cicero, Illinois (NED).– This is just reminder to save the date for the very important Meet the Local Community News Media on Wednesday Feb. 26 beginning at 5 PM at the Cicero Community Center, 2250 S. 49th Avenue.

We have representatives from all of the local English/Spanish speaking newspaper news media who will discuss ways for you to promote your business, submit photos for news stories, and write press releases. They will also discuss advertising and we are working with them to give Chamber members a discount on Advertising to promote your businesses and make them strong.

Also, make sure to block off the date of Tuesday March 31 from 10 am until 3 pm at the Cicero Community Center for the Town of Cicero Jobs Fair. We WANT your business to host a table to meet residents of Cicero who are looking for employment. It’s a great networking opportunity to strengthen the community and your business.

Finally, Maru Ayala is heading up the Chamber’s popular effort to organize Ribbon Cuttings and Grand and Re-Grand Openings for Chamber Members. You Must be a Chamber member and on our list to take advantage of this service. Make sure that you attend the meetings and check in. You can go online to view all the benefits of this service and schedule a date with Maru Ayala. (We will be doing two each month, so don’t wait.) Maru’s email is: MaruAyala0@gmail.com.

Right now there is NO FEE for Chamber Membership as we help build it and launch the new board later this year.

Visit the website at www.CiceroChamberOfCommerce.com