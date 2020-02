Formularios 1099G disponibles para los beneficiarios de seguro por desempleo /1099G Forms Available for Recipients of Unemployment Insurance Benefits

Documentos electrónicos en papel listos para archivar

Springfield, Illinois (NED).– Los formularios de impuestos 1099G ahora están disponibles para incluir al presentar impuestos para aquellos que recibieron beneficios de seguro de desempleo para el año calendario 2019, anunció hoy el Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois (IDES).

Más de 220,000 personas optaron por recibir el formulario 1099G electrónicamente, que se puso a disposición el 10 de enero, mientras que solo más de 115,000 personas optaron por recibir versiones impresas del formulario, que se enviaron por correo el 30 de enero.

IDES pagó $ 1,73 mil millones en beneficios de seguro de desempleo a 338,462 personas en 2019. Ese número es menor que el año calendario 2018, cuando más de 345,000 personas solicitaron y recibieron beneficios de seguro de desempleo.

El Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo es el mecanismo por el cual los beneficios del seguro de desempleo se pagan a los trabajadores que perdieron su empleo sin culpa propia. Las contribuciones de los empleadores fluyen al fondo fiduciario y se distribuyen a los trabajadores desplazados a través de IDES a medida que se procesan las reclamaciones. Se prevé que las contribuciones de los empleadores al Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo generarán $ 1.5 mil millones para el año calendario 2020.

Si tiene preguntas o inquietudes con respecto al formulario de impuestos 1099G, comuníquese con el Centro de servicios para reclamantes de IDES al 800.244.5631 o visite IDES.Illinois.gov.

1099G Forms Available for Recipients of Unemployment Insurance Benefits

Electronic, Paper Documents Ready for Filing

Springfield, Illinois (NED).– 1099G tax forms are now available to include when filing taxes for those who received unemployment insurance benefits for the 2019 calendar year, the Illinois Department of Employment Security (IDES) announced today.

Over 220,000 individuals opted to receive the 1099G form electronically, which were made available on January 10, while just more than 115,000 individuals opted to receive paper versions of the form, which were mailed January 30.

IDES paid $1.73 billion in unemployment insurance benefits to 338,462 individuals in 2019. That number is lower than the 2018 calendar year, when more than 345,000 people filed for and received unemployment insurance benefits.

The Unemployment Insurance Trust Fund is the mechanism by which unemployment insurance benefits are paid to workers who lost employment through no fault of their own. Employer contributions flow into the trust fund and are distributed to displaced workers through IDES as claims are processed. Employer contributions to the Unemployment Insurance Trust Fund are projected to generate $1.5 billion for the 2020 calendar year.

For questions or concerns regarding the 1099G tax form, please contact the IDES Claimant Services Center at 800.244.5631 or visit IDES.Illinois.gov.