Illinois es el primer estado en tener una prueba del coronavirus/Illinois First State to Test for Coronavirus

Línea directa estatal disponible para preguntas

Chicago, Illinois (NED).– El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) ahora puede realizar pruebas para el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV), lo que convierte a Illinois en el primer estado que puede realizar pruebas en el estado. Una vez que las muestras de individuos se reciben en el laboratorio IDPH de Chicago, los resultados de las pruebas generalmente están disponibles en 24 horas. IDPH está en el proceso de poner en línea las pruebas para 2019-nCoV en sus laboratorios Springfield y Carbondale.

"La capacidad de hacer esta prueba significará que podremos detectar cualquier caso nuevo de coronavirus nuevo antes y prevenir cualquier posible propagación", dijo Evonda Thomas-Smith, Subdirectora del IDPH. "Entendemos que existe preocupación acerca de este nuevo virus, por lo que tener los resultados de las pruebas rápidamente puede ayudar a reducir algunas de esas preocupaciones".

El miércoles pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) comenzaron a enviar kits de pruebas de laboratorio 2019-nCoV para seleccionar laboratorios calificados de EE. UU. E internacionales. La distribución y el uso de los kits de prueba siguen la emisión de una Autorización de Uso de Emergencia por parte de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU., 4 de febrero de 2020. La prueba está diseñada para usarse con muestras de las vías respiratorias superiores e inferiores recolectadas de personas que cumplen con los criterios de los CDC para la prueba 2019-nCoV. Esos criterios incluyen mirar el historial de viaje y / o exposición, así como los síntomas y / o fiebre.

"Es un desarrollo emocionante poder agregar esta herramienta a nuestro arsenal mientras trabajamos para limitar la propagación de este virus", dijo Allison Arwady, MD, MPH, Comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago. “Una respuesta más rápida ayudará a aliviar las preocupaciones de los que están siendo probados y del público en general. Continuamos trabajando muy de cerca con socios federales, estatales y locales para asegurar que tengamos una respuesta de salud pública sólida y coordinada a las enfermedades infecciosas emergentes ”.

Además, el viernes, IDPH junto con el Centro de Envenenamiento de Illinois pusieron una línea directa para que los residentes de todo el estado llamen si tienen preguntas sobre este nuevo coronavirus. Los residentes en Illinois fuera de Chicago pueden llamar a la línea directa al 800-889-3931 o enviar un correo electrónico a DPH.SICK@illinois.gov. El número de residentes de Chicago es 312-746-4835 de lunes a viernes durante el horario comercial y 311 durante las tardes, fines de semana y días festivos, o envíe un correo electrónico a coronavirus@chicago.gov.

Actualmente en Illinois, dos residentes han dado positivo para 2019-nCoV, mientras que 44 resultados de las pruebas han resultado negativos. Puede encontrar más información sobre el nuevo coronavirus en el sitio web de IDPH, incluidas las Preguntas frecuentes.

Illinois First State to Test for Coronavirus

Statewide hotline available for questions

Chicago, Illinois (NED).– The Illinois Department of Public Health (IDPH) is now able to conduct testing for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), making Illinois the first state to be able to do testing in state. Once specimens from individuals are received at the Chicago IDPH laboratory, test results are typically available within 24 hours. IDPH is in the process of bringing testing for 2019-nCoV online in its Springfield and Carbondale laboratories.

“The ability to do this testing will mean we will be able to detect any new cases of novel coronavirus earlier and prevent any possible spread,” said IDPH Assistant Director Evonda Thomas-Smith. “We understand there is concern about this new virus, which is why having test results back quickly can help reduce some of those concerns.”

Last Wednesday, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) began shipping 2019-nCoV laboratory test kits to select qualified U.S. and international laboratories. The distribution and use of the test kits follows the U.S. Food and Drug Administration, February 4, 2020, issuance of an Emergency Use Authorization. The test is intended for use with upper and lower respiratory specimens collected from people who meet CDC criteria for 2019-nCoV testing. Those criteria include looking at travel and/or exposure history, as well as symptoms and/or fever.

“It’s an exciting development to be able to add this tool to our arsenal as we work to limit the spread of this virus,” said Allison Arwady, MD, MPH, Commissioner of the Chicago Department of Public Health. “A quicker response will help alleviate concerns of those being tested as well as the general public. We continue to work very closely with federal, state, and local partners to ensure that we have a robust and coordinated public health response to emerging infectious diseases.”

Also, on Friday, IDPH along with the Illinois Poison Center stood up a hotline for residents across the state to call if they have questions about this new coronavirus. Residents in Illinois outside Chicago can call the hotline at 800-889-3931 or email DPH.SICK@illinois.gov. The number for Chicago residents is 312-746-4835 Monday through Friday during business hours and 311 during evenings, weekends, and holidays, or email coronavirus@chicago.gov.

Currently in Illinois, two residents have tested positive for 2019-nCoV, while 44 test results have come back negative. More information about novel coronavirus can be found on the IDPH website, including Frequently Asked Questions.