Para Herrera, Ochoa es el titular en América, pero deja abierta la competencia

Miguel Herrera, entrenador del América, aclaró que Guillermo Ochoa es el portero titular de las Águilas, sin embargo, la competencia interna por el arco azulcrema se mantiene abierta con Óscar Jiménez, quien tiene posibilidades de ser el arquero que juegue en la Liga de Campeones de la Concacaf.

“La verdad es que son dos buenos arqueros. Hoy en día estaré alternándolos a los dos, en los dos torneos que estamos jugando porque me parece que antes de que llegara ‘Memo’ también Oscar venía haciendo muy bien las cosas, pero decidí que ‘Memo’ fuera el portero titular del equipo, pudo haber tenido una falla el sábado, pero antes de esa falla sacó una pelota muy bien abajo, el partido pasado hace un gran partido y bueno es parte de los errores de un jugador, cuando haya muchas equivocaciones obviamente seremos justos y también haremos el cambio.

"‘Memo’ sabe que la competencia interna está, primero que nada, pero hoy en día el portero titular del América es Guillermo Ochoa, con quien tengo una extraordinaria relación, también con Óscar tengo una extraordinaria relación”, externó en entrevista para Los Capitanes.

“Cuando llegó ‘Memo’ fui muy claro, le dije que Óscar había hecho un gran trabajo, obviamente yo te traigo para que tú seas quien inicie los partidos, pero Óscar es un gran arquero y estará atrás como lo estuvo atrás de ‘Marche’ empujando y tratando de sumar partidos, también fui muy claro con ‘Memo’ que voy a alternarlos en los dos torneos para que también Óscar tenga ritmo”.

Herrera reveló que tanto Ochoa como Jiménez no tienen la habilidad con la que contaba Agustín Marchesín, con quien los azulcremas podían salir con el balón controlado.

“La verdad lo dos sinceramente no son tan buenos con los pies, son más arqueros, que jugadores de futbol y realmente no son como Marchesín, quien el torneo pasado que manejaba muy bien la pelota con los pies, en esa parte son muy parecidos. Me parece que es muchísimo mejor dentro de los postes y en el achique ‘Memo’ que Óscar y a lo mejor Óscar tiene un mejor proyecto de salida”.