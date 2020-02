Se prevé lento crecimiento en el empleo en Illinois en el 2020/ Slow job growth predicted for Illinois in 2020

Se prevé lento crecimiento en el empleo en Illinois en el 2020

Chicago, Illinois (NED).– Illinois puede esperar un año de desaceleración en el crecimiento del empleo, según la revista económica y comercial Kiplinger's.

La revista pronosticó un crecimiento del empleo del 0,5 por ciento para Illinois en 2020. Eso es menos que el 1,1 por ciento en 2019.

"Bajar al 0.5 por ciento no es necesariamente donde queremos estar", dijo Bryan Gay, presidente de la Asociación de Desarrollo Económico de Illinois.

Kiplinger publicó los nuevos datos para Illinois como parte de una encuesta para los 50 estados. Mirando hacia 2020, Gay dijo que los pronosticadores económicos pueden estar teniendo una visión matizada del crecimiento del empleo.

"El hecho de que estamos entrando en un año electoral, estos grupos suelen ser muy conservadores, porque nunca se sabe lo que va a pasar", dijo.

Los cambios en curso en la política comercial continúan teniendo un impacto también, dijo.

Gay dijo que el estado tendrá que trabajar duro para superar los desafíos señalados por Kiplinger, incluidos los números fijos de empleo fuera de Chicago y las continuas dificultades comerciales entre Estados Unidos y China. La política comercial inestable significa exportaciones más lentas y menos a través de las plataformas comerciales de Chicago.

A pesar de todo eso, Gay dijo que no está demasiado preocupado por el futuro a largo plazo del estado.

"Todavía somos muy atractivos y sí, soy muy positivo y fuerte en el crecimiento para el futuro", dijo Gay.

El estado sigue siendo la sede de varios grandes fabricantes, como Caterpillar, Boeing y Abbott Laboratories.

"Todavía estamos viendo signos de crecimiento positivo en todo el estado", dijo. "Las empresas aún quieren ubicarse aquí, a pesar de nuestros problemas".

Slow job growth predicted for Illinois in 2020

Chicago, Illinois (NED).– Illinois can expect a year of slowing job growth, according to economic and business magazine Kiplinger’s.

The magazine forecasted job growth of 0.5 percent for Illinois in 2020. That’s down from 1.1 percent in 2019.

“Dropping down to 0.5 percent isn’t necessarily where we want to be,” said Bryan Gay, chairman of the Illinois Economic Development Association.

Kiplinger’s published the new data for Illinois as part of a survey for all 50 states. Looking forward to 2020, Gay said economic forecasters may be taking a nuanced view of job growth.

“The fact that we are going into an election year, these groups tend to usually be really conservative, because you never know what’s going to happen,” he said.

Ongoing changes to trade policy continue to have an impact as well, he said.

Gay said the state will have to work hard to move past the challenges noted by Kiplinger’s, including flat employment numbers outside of Chicago and ongoing trade difficulties between the U.S. and China. Unsettled trade policy means slower and fewer exports through Chicago’s trading platforms.

Despite all that, Gay said he’s not too concerned for the state’s long-term future.

“We are still very attractive and yeah, I am very positive and strong on growth for the future,” Gay said.

The state remains the headquarters for several large manufacturers, such as Caterpillar, Boeing and Abbott Laboratories.

“We are still seeing signs of positive growth, throughout the state," he said. "Businesses still want to locate here, despite our problems.”