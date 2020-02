White House Budget confirms Trump is worst President for the environment in history/El Presupuesto de la Casa Blanca confirma que Trump es el peor Presidente para el medio ambiente de la historia

Sierra Club:

El Presupuesto de la Casa Blanca confirma que Trump es el peor Presidente para el medio ambiente de la historia

Washington, DC — La Casa Blanca emitió esta semana la propuesta presupuestaria para 2021, confirmando lo que ya se conocía ampliamente: Donald Trump es el peor presidente de la historia para el medio ambiente y la salud pública.

Esta propuesta avasalla a varios departamentos y agencias, incluyendo una devastadora reducción de 26,5% al presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental, además de recortes a los departamentos de Interior, Agricultura y Transporte y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. También incluye reducciones masivas al Departamento de Energía, a excepción de los programas de armas nucleares y defensa.

Trump ataca de nuevo a comunidades y ecosistemas fronterizos vulnerables con una solicitud de $2.000 millones para su desastroso muro fronterizo.

Los recortes en el Departamento de Energía contradicen diametralmente los esfuerzos de los congresistas republicanos de convencer al público que se preocupan por el futuro del planeta instando a fomentar la innovación en el combate contra la crisis climática.

La propuesta también defiende que eliminando los créditos fiscales para los vehículos eléctricos, entre otras iniciativas, generará $200.000 millones en ahorros, ignorando por completo los beneficios de fomentar la economía de energía limpia o los ahorros que podrían provenir de la eliminación de subsidios a los combustibles sucios.

Como respuesta, el director ejecutivo del Sierra Club, Michael Brune, emitió la siguiente declaración:

“Los descabellados recortes de la propuesta presupuestaria de Donald Trump presentan un innegable plan contra las protecciones ambientales, la salud pública, y los programas que protegen la seguridad de todos. A Trump no le importa el aire que respiramos ni el agua que bebemos, y está dispuesto vender estas protecciones al mejor postor.

“Que quede claro. El público rechaza la suciedad del aire o el agua. Por ello es que el Congreso tiene que proteger los programas y agencias cruciales que salvaguardan la salud pública de las amenazas de Trump rechazando esta propuesta en esta u otra forma similar”.

Sierra Club:

White House Budget confirms Trump is worst President for the environment in history

Washington, DC — The White House released the President’s 2021 budget proposal today, confirming what was already widely known; that Donald Trump is the worst president in history for our environment and our health.

This budget takes a torch to vital departments and agencies, including a devastating 26.5% cut to the EPA, as well as cuts to Interior, the Army Corp of Engineers, the Department of Agriculture, the Department of Transportation, and massive cuts for programs at the Department of Energy outside of nuclear weapons and defense.

Trump is looking to hit vulnerable border communities and ecosystems again with a request for $2B for his disastrous border wall.

The cuts at the Department of Energy come in stark contrast to Congressional GOP efforts to convince the public that they care about climate change by calling for innovation to combat climate change.

This budget also claims that eliminating crucial tax credits for electric vehicles, among other incentives, will generate $200B in savings, entirely ignoring the benefits of growing the clean energy economy or the savings that could instead be made from cutting fossil fuel subsidies.

In Response, Sierra Club Executive Director Michael Brune Released the Following Statement

“The outrageous cuts in Donald Trump’s budget blueprint present an undeniable agenda against environmental protection, public health, and the programs that keep everyone in this country healthy and safe. Trump does not care about the air we breathe or the water we drink, and he is willing to sell them out to the highest bidder.”

“Make no mistake, the public does not want dirtier air or unsafe water. That’s why Congress must protect the critical programs and agencies that safeguard public health and safety from Trump by rejecting this budget and anything like it.”