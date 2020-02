Blagojevich: Injusticia Penal/Criminal Injustice

Blagojevich:

Injusticia Penal

El ex gobernador regresa a casa y con su familia

El ex gobernador Rod Blagojevich, autoproclamado "trompetista", fue tan desafiante el miércoles como lo fue el día en que fue sentenciado a prisión, llamando al sistema de justicia penal corrupto y roto.

También dijo que deberían sacar a los políticos de Illinois por aumentar los impuestos estatales en su ausencia.

Blagojevich habló con simpatizantes y reporteros fuera de su casa en Chicago, luciendo canas que no se le permitía teñir en la cárcel y secándose sangre de la barbilla, el resultado de lo que dijo fue usar una navaja adecuada por primera vez en más de 7 años

"Queremos extender nuestra profunda y eterna gratitud al presidente Trump", dijo, entre citar las escrituras, Martin Luther King Jr., y alabar a su familia. “¿Cómo agradecer adecuadamente a alguien que te ha devuelto la libertad que te habían robado? No hay formar de hacer esto, Blagojevich dijo el miércoles, como lo hizo durante su juicio, que fue "perseguido" por lo que llamó prácticas políticas de rutina.

"De principio a fin, esta fue una persecución disfrazada de enjuiciamiento", dijo.

También dijo que era un "preso político".

El ex gobernador también habló sobre la injusticia en el sistema de enjuiciamiento penal de la nación y criticó a los políticos de Illinois por reducir los impuestos en los años posteriores a su destitución, condena y sentencia a prisión.

"Yo no hubiera permitido que ese pantano en Springfield y mis compañeros demócratas, hubieran aumentado los impuestos a los trabajadores", dijo.

Blagojevich no respondió las preguntas de los periodistas.

El ex gobernador de Illinois fue condenado a 14 años de prisión después de ser condenado por múltiples cargos de corrupción. Llevaba ocho años cumpliendo su condena de 14 años cuando Trump la conmutó el martes.

Está libre de prisión, pero Trump no lo perdonó. Eso significa que Blagojevich sigue siendo un delincuente convicto que no puede postularse para un cargo, poseer un arma de fuego o trabajar en varias profesiones. Su licencia legal sigue suspendida en Illinois, aunque podría tratar de restablecerla.

Blagojevich, un demócrata de Chicago, fue sentenciado en 2011 a 14 años de prisión luego de ser declarado culpable de corrupción vinculada a su intento de vender el escaño en el Senado de los EE. UU. Entró en prisión en marzo de 2012.

En 2018, los congresistas republicanos de Illinois escribieron una carta a Trump oponiéndose a cualquier tipo de piedad para Blagojevich.

La carta le recordó al presidente la evidencia contra Blagojevich, incluida su redada del Children's Memorial Hospital por una contribución de campaña de $ 50,000 y la demora en la firma de una nueva ley para los hipódromos del estado hasta que haya obtenido una contribución de $ 10,000.

Blagojevich:

Criminal Injustice

Former governor returns home to family

Former Gov. Rod Blagojevich, a self-proclaimed “Trumpocrat,” was as defiant Wednesday as he was on the day he was sentenced to prison, calling the criminal justice system corrupt and broken.

He also called out Illinois politicians for hiking state taxes in his absence.

Blagojevich spoke to supporters and reporters outside of his home in Chicago, sporting gray hair that he wasn’t allowed to dye in prison and dabbing blood from his chin, the result of what he said was using a proper razor for the first time in more than 7 years.

“We want to extend our profound and everlasting gratitude to President Trump,” he said, between quoting scripture, Martin Luther King Jr., and praising his family. “How do you properly thank someone who has given you back the freedom that was stolen from you? He didn’t have to do this. He’s

Blagojevich said Wednesday, as he did during his trial, that he was “persecuted” for what he called routine political practices.

“From beginning to end, this was persecution masquerading as prosecution,” he said.

He also said he was a "political prisoner."

The former governor also spoke about injustice in the nation's criminal prosecution system and criticized Illinois politicians for hiking taxes in the years after he was removed from office, convicted and sentenced to prison.

“I wouldn’t allow that swamp in Springfield, and my fellow Democrats, who just wanted to raise taxes on the working people, to raise their taxes," he said.

Blagojevich didn’t take questions from reporters.

The former Illinois governor was convicted to 14 years in prison after being convicted on multiple corruption charges. He was eight years into his 14-year sentence when Trump commuted it Tuesday.

While he’s free from prison, Trump did not pardon him. That means Blagojevich remains a convicted felon who cannot run for office, own a firearm, or work in a number of professions. His law license remains suspended in Illinois, although he could try to get it reinstated.

Blagojevich, a Chicago Democrat, was sentenced in 2011 to 14 years in prison after he was convicted of corruption tied to his attempt to sell then newly-elected President Barack Obama’s U.S. Senate seat. He entered prison in March 2012.

In 2018, Illinois' Republican congressmen wrote a letter to Trump opposing any kind of mercy for Blagojevich.

The letter reminded the president of the evidence against Blagojevich, including his shakedown of Children's Memorial Hospital for a $50,000 campaign contribution and the delay in signing a new law for the state's horse tracks until he had secured a $10,000 contribution.