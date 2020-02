Congresista Jesús “Chuy” García respalda a Bernie Sanders para presidente/Rep. Jesús “Chuy” García Endorses Bernie Sanders for President

El representante García se unirá a Sanders esta semana en Nevada

WASHINGTON.– El representante de Estados Unidos, Jesús G. "Chuy" García, del Cuarto Distrito del Congreso de Illinois, apoyó el jueves al senador Bernie Sanders como presidente. El congresista García se unirá a Sanders en Nevada el viernes para reunir voluntarios y simpatizantes antes de los comités estatales del 22 de febrero.

El Representante García es un líder y organizador progresista que ha dedicado su vida a abogar por las familias trabajadoras para la atención médica universal, vivienda asequible, derechos de voto y empleos con salarios dignos.

"Estoy con Bernie Sanders porque necesitamos un presidente que sea coherente, que tenga el coraje de buscar un cambio real y que siempre elija a las personas por encima de la ganancia política o la conveniencia", dijo el representante García. “Para mí y para la mayoría de las comunidades de nuestro país, derrotar a Donald Trump y revertir sus políticas de inmigración inhumanas no solo es urgente, sino personal. Bernie Sanders es la única persona que puede unir una coalición capaz de derrotar a Donald Trump y asegurarse de que nuestro país nunca más separe a los niños de los brazos de sus familias ".

Conocido como un constructor de coalición, el Representante García también sirve en la Cámara como miembro del Comité de Servicios Financieros, el Comité de Infraestructura y Transporte, el Comité de Recursos Naturales, el Caucus Hispano del Congreso, el Caucus Progresivo del Congreso, el Caucus de Igualdad del Congreso y los Nuevos Americanos.

“En un momento en que Donald Trump continúa utilizando la retórica de odio y el poder del gobierno federal para dividir nuestro país y aterrorizar a los inmigrantes en la frontera y en nuestras comunidades, necesitamos más líderes como Chuy. Me enorgullece contar con su apoyo, ya que no decimos más a la agenda cruel e inhumana de Donald Trump y esperamos trabajar con él para construir un gobierno que funcione para todos ".

Durante su tiempo como miembro de la Junta de Comisionados del Condado de Cook, el Representante García aprobó una ordenanza histórica que puso fin a la cooperación del condado con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), preparando el escenario para que más de 250 localidades en todo el país sigan su ejemplo. . También abogó por aumentar el salario mínimo, garantizar la licencia por enfermedad pagada para los empleados del condado y se opuso a la discriminación de vivienda contra las comunidades desfavorecidas.

En el Congreso, el Representante García defendió los derechos de los trabajadores a organizarse y presentó proyectos de ley para detener las prácticas de Wall Street que perjudican a los trabajadores y consumidores.

Vea el video completo de aprobación en https://www.youtube.com/watch?v=9oJhjy-zqDg&feature=youtu.be

Rep. Jesús “Chuy” García Endorses Bernie Sanders for President

Rep. García to join Sanders this week in Nevada

WASHINGTON.– U.S. Representative Jesús G. “Chuy” García of Illinois’ Fourth Congressional District on Thursday endorsed Sen. Bernie Sanders for President. Congressman García will join Sanders in Nevada on Friday to rally volunteers and supporters ahead of the state’s February 22 caucuses.

Rep. García is a progressive leader and organizer who has dedicated his life to advocate on the side of working families for universal health care, affordable housing, voting rights and living wage jobs.

“I stand with Bernie Sanders because we need a President who is consistent, who has the courage to pursue real change, and who will always choose the people over political gain or expediency,” said Rep. García. “For me and for a majority of communities across our country, defeating Donald Trump and reversing his inhumane immigration policies is not only urgent, it is personal. Bernie Sanders is the only person who can unite a coalition capable of defeating Donald Trump and can ensure that our country never again rips children from the arms of their families.”

Known as a coalition builder, Rep. García also serves as a member of the Financial Services Committee, the Transportation and Infrastructure Committee, the Natural Resources Committee, the Congressional Hispanic Caucus, the Congressional Progressive Caucus, the Congressional Equality Caucus, and the New Americans Caucus.

“At a time when Donald Trump continues to use hateful rhetoric and the power of the federal government to divide up our country and terrorize immigrants at the border and in our communities, we need more leaders like Chuy. I am proud to have his support as we say no more to Donald Trump’s cruel and inhumane agenda and look forward to working with him to build a government that works for all.”

During his time as a member of the Cook County Board of Commissioners, Rep. García passed a landmark ordinance that ended the county’s cooperation with Immigration and Customs Enforcement Agency (ICE), setting the stage for more than 250 localities across the nation to follow suit. He also championed raising the minimum wage, ensuring paid sick leave for County employees, and opposed housing discrimination against disadvantaged communities.

In Congress, Rep. García has championed the rights of workers to organize and introduced bills to stop Wall Street practices that harm workers and consumers.

Watch the full endorsement video here https://www.youtube.com/watch?v=9oJhjy-zqDg&feature=youtu.be