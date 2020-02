El Galaxy de Guillermo preguntó por Messi

Ha sido debidamente documentado hasta el momento, y lo cierto es que las cosas no han estado del todo bien entre Barcelona y Lionel Messi últimamente. Hace dos semanas, una publicación en Instagram dio lugar a la posibilidad de su partida y los efectos colaterales todavía se sienten.

Messi no pasa su mejor momento en Barcelona y por contrato, puede irse si lo desea EFE/EPA

¿Pero adonde iría? ¿Manchester City? ¿Un regreso a su club de la infancia Newell's Old Boys? Si el reporte de la emisora argentina Radio Continental es certero, su destino podría ser el equipo de la MLS, LA Galaxy.

Según el informe, el entrenador de Galaxy y exastro de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, se comunicó con el padre de Messi, Jorge, a finales del año pasado para saber cómo estaba la relación de su hijo con Barcelona y si había alguna posibilidad de que hiciera un cambio.

Según se ha informado, el contrato de Messi cuenta con una cláusula de recisión que le permitiría dejar el club catalán al final de cada temporada, algo que lo dejaría libre para sumarse a Galaxy – o a cualquier otro club – este verano.

El único obstáculo es que LA ya tiene tres jugadores designados en Javier Hernández, Cristian Pavón y Jonathan dos Santos, lo que significa que los cinco veces campeones de la MLS Cup van a tener que ser creativos para poder encontrar una manera de hacer que Messi pueda sumarse sin superar el tope salarial. De hecho, se ha informado que Galaxy quiere hacer que el préstamo de Pavón desde Boca Juniors se convierta en una estadía permanente con un acuerdo que rondaría los $20m.