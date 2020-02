Lightfoot dice que Chicago no será intimidada por Trump/Lightfoot says Chicago won't be bullied by Trump

Chicago, Illinois (NED).– La alcaldesa Lori Lightfoot dijo que Chicago no será intimidado en respuesta a la represión planificada del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

El New York Times informó por primera vez que el presidente ordenó a las unidades de élite de agentes de la patrulla fronteriza que ayudaran a la Oficina de Inmigración y Aduanas, o ICE, en nueve ciudades santuario de todo el país, incluida Chicago. Estos agentes se usan más comúnmente en redadas de drogas y trabajos de aduana peligrosos a lo largo de la frontera sur de los EE. UU., Pero estarán en Chicago y en otros lugares desde ahora hasta mayo.

En respuesta a la noticia, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, emitió un comunicado y publicó un video en las redes sociales llamando a Trump un "acosador".

“No seremos intimidados. Especialmente por un matón como el presidente Trump ”, dijo.

Lightfoot prometió que la ciudad,, hará todo lo posible para proteger a los residentes que están en el país ilegalmente.

"Para todos nuestros vecinos y amigos, quiero que sepan que Chicago está con ustedes y siempre luchará para mantenerlos a salvo", dijo.

La Unión Americana de Libertades Civiles también respondió a las noticias. Naureen Shah, asesora principal de política y defensa de los derechos de los inmigrantes para la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, calificó a los agentes adicionales como "represalias transparentes contra los gobiernos locales por negarse a hacer las órdenes de la administración".

"Pondrá en riesgo la vida militarizando aún más nuestras calles", dijo. "Los gobiernos locales no deberían enfrentar represalias por centrarse en las necesidades de la comunidad local y utilizar el dinero de los contribuyentes de manera responsable, en lugar de ayudar a deportar y detener a los miembros de la comunidad".

Varias asociaciones de constructores dijeron que la reciente ofensiva de Trump contra la inmigración ha creado una escasez de trabajadores que les exige detener los proyectos u ofrecer salarios más altos para atraer a más trabajadores.

Illinois promulgó una ley el año pasado que hizo ilegal que cualquier agente de la ley cooperara con las autoridades federales sin una orden firmada.

Lightfoot says Chicago won't be bullied as Trump plans to send elite border patrol units to sanctuary cities

Chicago, Illinois (NED).– Mayor Lori Lightfoot said Chicago will not be bullied in response to President Donald Trump’s planned crackdown on illegal immigration.

The New York Times first reported the president ordered elite units of border patrol agents to assist Immigrations and Customs Enforcement, or ICE, in nine sanctuary cities across the country, including Chicago. These agents are more commonly used in drug raids and dangerous customs work along the southern U.S. border, but will be in Chicago and elsewhere from now until May.

In response to the news, Chicago Mayor Lori Lightfoot released a statement and posted a video on social media calling Trump a “bully.”

“We will not be bullied. Period. Especially by a bully like President Trump,” she said.

The city, Lightfoot pledged, would do everything in its power to protect residents who are in the country illegally.

“To all of our neighbors and friends, I want you to know that Chicago stands with you and will always fight to keep you safe,” she said.

The American Civil Liberties Union also responded to the news. Naureen Shah, senior policy and advocacy counsel on immigrants’ rights for American Civil Liberties Union, called the additional agents a “transparent retaliation against local governments for refusing to do the administration’s bidding."

“It will put lives at risk by further militarizing our streets," she said. "Local governments should not face reprisals for focusing on local community needs and using taxpayer money responsibly, instead of helping to deport and detain community members.”

A number of builders associations said Trump’s recent crackdown on immigration has created a shortage of workers requiring them to stall projects or offer higher wages to attract more workers.

Illinois enacted a law last year that made it illegal for any law enforcement officer to cooperate with federal authorities without a signed warrant.