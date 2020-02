Pritzker propone un plan de gastos de $ 42 mil millones/Pritzker proposes $42 billion spending plan

Incluye $ 1,4 mil millones de votantes progresivos que aún no han aprobado los impuestos sobre la renta

Springfield, Illinois (NED).– El gobernador J.B. Pritzker confía en que los votantes aprobarán una enmienda constitucional para permitir un impuesto progresivo sobre la renta en noviembre, por lo que se pueden usar $ 1.4 mil millones en nuevos ingresos fiscales para la segunda parte del próximo año fiscal.

El presupuesto del gobernador no incluye ningún otro aumento propuesto de impuestos o tarifas. El presupuesto propuesto gasta $ 42 mil millones, 4.1 por ciento más que el año actual. Es el mayor presupuesto propuesto en la historia del estado.

"El año pasado, comenzamos a girar nuestra nave de estado en la dirección correcta", dijo Pritzker. "El año pasado, tanto republicanos como demócratas se arremangaron, resolvieron nuestras diferencias y produjeron un presupuesto bipartidista y equilibrado que ha comenzado a poner a nuestro estado nuevamente en una senda fiscal sólida".

"El presupuesto que les propongo hoy se basará en el progreso constante que hemos estado haciendo durante el año pasado", dijo Pritzker. “Nuestras elecciones siguen siendo difíciles; nuestra situación financiera desafiante ".

Illinois tiene $ 136 mil millones en responsabilidad de pensión sin fondos. Esa responsabilidad aumenta a más de $ 200 mil millones cuando se incluyen los costos de atención médica para jubilados del gobierno estatal. El estado también tiene más de $ 7 mil millones en facturas impagas.

"Después de años de mala gestión fiscal, de líderes del pasado que mienten sobre cómo llegamos aquí, de hacer de chivos expiatorios a las personas y los problemas equivocados, nuestros electores merecen honestidad", dijo Pritzker. “Ninguna cantidad de ilusiones eliminará nuestro déficit estructural o nuestras obligaciones de pensión. Ninguna cantidad de servicios labiales equilibrará el presupuesto ni financiará nuestras escuelas ni mejorará la seguridad pública ".

El presupuesto propuesto para el año fiscal 2021 que comenzará el 1 de julio aumentaría los fondos para K-12 en $ 350 millones. Pero esa financiación depende de que los votantes aprueben un impuesto progresivo sobre la renta propuesto en las urnas en noviembre. Si los contribuyentes no aprueban la enmienda constitucional para cambiar el impuesto sobre la renta plana del estado a una estructura con tasas más altas para los que ganan más, se mantendrán en reserva casi $ 1.4 mil millones.

"Para abordar la incertidumbre en nuestros ingresos, este presupuesto tiene una reserva responsable de aproximadamente $ 1.4 mil millones hasta que sepamos el resultado en noviembre", dijo Pritzker.

Las reservas que no se gastarían si falla la propuesta progresiva del impuesto sobre la renta incluyen $ 150 millones en gastos de K-12. Un total de más de $ 307 millones en todos los fondos para educación se mantendrían en reserva, incluido un aumento propuesto del 5 por ciento en el gasto de universidades y colegios comunitarios. También habría más de $ 480 millones que se mantendrían en reserva de atención médica y servicios humanos y $ 602 millones en dinero de seguridad pública que se mantendrían en reserva.

Para el financiamiento escolar, el modelo de financiamiento basado en evidencia exige aumentos anuales de $ 350 millones, pero los funcionarios de presupuesto de la oficina del gobernador dijeron que interpretan eso como un objetivo de financiamiento. Si el impuesto progresivo no se aprueba, solo habría $ 200 millones más en gastos de K-12.

En seguridad pública, los funcionarios del presupuesto dijeron que habría tres nuevas clases de cadetes de la Policía del Estado de Illinois. Si los votantes no aprueban el impuesto progresivo sobre la renta, solo habría dos clases.

"Incluso si el impuesto sobre la renta gradual no entra en vigor, nuestro presupuesto continúa nuestro progreso, aunque a un ritmo mucho más lento de lo que creo que necesitamos para salir del agujero que las administraciones anteriores nos han cavado", dijo el gobernador. "Y si las tasas impositivas graduadas entran en vigencia, esta propuesta de presupuesto toma medidas importantes para estabilizar nuestra condición fiscal y aprovechar las inversiones y mejoras históricas que hemos realizado en todos los ámbitos para servir mejor a la gente de nuestro estado".

El plan de envío de Pritzker exige pagos de financiación total a los sistemas de pensiones del estado, a más de $ 9 mil millones para todos los fondos. Eso es más del 20 por ciento del presupuesto del estado. El gobernador no planea ninguna amortización o fianza para pagar las pensiones como propuso el año pasado, pero sí gasta $ 100 millones más en pensiones que la obligación legal, "del producto del impuesto sobre la renta gradual dedicado directamente a pagar nuestra pensión deuda más rápidamente ".

"Debemos cumplir nuestras promesas a los jubilados que obtuvieron sus beneficios de pensión y forjar un camino realista para cumplir con esas obligaciones", dijo Pritzker.

Algunos republicanos han propuesto cambiar la cláusula de protección de pensiones de la constitución estatal. Pritzker dijo que esa no era la respuesta.

"La idea de que todo esto se puede solucionar con una sola bala de plata ignora la prolongada batalla legal que finalmente se precipitará en la Cláusula de Contratos de la Constitución de los Estados Unidos", dijo Pritzker. "Este no es un fútbol político".

El Fondo de Estabilización del Presupuesto, comúnmente llamado fondo de día lluvioso del estado, recibiría una infusión de $ 50 millones, algo que el gobernador dijo que quería hacer anualmente. En este momento el fondo tiene $ 3.5 millones. Tenía $ 226 millones en 2001, dijeron funcionarios de presupuesto.

"Ha pasado más de una década desde que se realizó la última contribución al Fondo del Día de Lluvias, y fue eliminada casi por completo en 2017 por mi predecesor", dijo Pritzker.

Los impuestos al cannabis son nuevos este año y el presupuesto del gobernador usará $ 46 millones en el próximo año fiscal. De eso, $ 10 millones se destinarán a pagar la acumulación de facturas del estado. El veinticinco por ciento de los ingresos se destinará a programas basados ​​en la comunidad y grupos sin fines de lucro.

El presupuesto propuesto también exige aumentar los fondos para el Programa de Premios Monetarios para la asistencia de matrícula universitaria. También incluye fondos para proporcionar matrícula a los estudiantes cuyas familias ganan menos de $ 67,000 al año.

El gobernador también pidió un nuevo programa, la línea de ayuda Safe2Help Illinois para informar de manera confidencial sobre el acoso escolar, la intimidación o la violencia en las escuelas. Se espera que eso cueste alrededor de $ 2 millones.

Pritzker quiere gastar $ 4.5 millones para recuperar un programa de navegación eliminado por la administración del presidente Donald Trump. El programa ayuda a las personas a encontrar cobertura de seguro de salud en el mercado federal de seguros.

El gobernador había dicho previamente que planeaba aumentar los fondos para el Departamento de Servicios para Niños y Familias en casi $ 150 millones. Eso incluiría la contratación de 150 empleados adicionales.

"Nuestro futuro no se construirá sobre la base retórica inestable de aquellos que siguen apoyando que fracasemos", dijo Pritzker. "Cada decisión que tomamos sobre cómo gastamos el dinero que nuestros ciudadanos confían para nuestro mantenimiento es, en su raíz, una empresa profundamente moral".

El presupuesto no incluye el gasto del plan de construcción de capital multianual de $ 45 mil millones. Eso se paga con aumentos de impuestos y tarifas aprobados el año pasado.

Pritzker proposes $42 billion spending plan

Including $1.4 billion from progressive income tax voters have yet to approve

Springfield, Illinois (NED).– Gov. J.B. Pritzker is banking on voters approving a constitutional amendment to allow for a progressive income tax in November so $1.4 billion in new tax revenue can be used for the second part of the coming fiscal year.

The governor's budget doesn't include any other proposed tax or fee increases. The proposed budget spends $42 billion, 4.1 percent more than the current year. It is the largest proposed budget in state history.

“Last year, we began turning our ship of state in the right direction,” Pritzker said. “Last year, Republicans and Democrats alike rolled up our sleeves, worked out our differences and produced a bipartisan, balanced budget that has begun to put our state back on a sound fiscal path.”

“The budget I propose to you today will build on the steady progress we’ve been making over the last year,” Pritzker said. “Our choices remain hard; our financial situation challenging.”

Illinois has $136 billion in unfunded pension liability. That liability rises to more than $200 billion when state government retiree healthcare costs are included. The state also has more than $7 billion in unpaid bills.

“After years of poor fiscal management, of past leaders lying about how we got here, of scapegoating the wrong people and problems – our constituents deserve some honesty,” Pritzker said. “No amount of wishful thinking will wave away our structural deficit or our pension obligations. No amount of lip service will balance the budget or fund our schools or improve public safety.”

The proposed fiscal 2021 budget set to begin July 1 would increase K-12 funding by $350 million. But that funding hinges on voters approving a proposed progressive income tax at the ballot box in November. If taxpayers don’t approve the constitutional amendment to change the state’s flat income tax to a structure with higher rates on higher earners, nearly $1.4 billion will be held in reserve.

“To address the uncertainty in our revenues, this budget responsibly holds roughly $1.4 billion in reserve until we know the outcome in November,” Pritzker said.

The reserves that wouldn’t be spent if the progressive income tax proposal fails includes $150 million in K-12 spending. A total of more than $307 million in all education funding would be held in reserve, including a proposed 5 percent increase in university and community college spending. There would also be more than $480 million that would be held in reserve from health care and human services and $602 million in public safety money that would be held in reserve.

For the school funding, the evidence-based funding model calls for annual increases of $350 million, but budget officials with the governor’s office said they interpret that as a funding goal. If the progressive tax doesn’t pass, there would only be $200 million more in K-12 spending.

In public safety, budget officials said there would be three new classes of Illinois State Police cadets. If voters don’t approve the progressive income tax, there would only be two classes.

“Even if the graduated income tax does not take effect, our budget nevertheless continues our progress, although at a much slower pace than I think we require to get ourselves out of the hole previous administrations have dug for us,” the governor said. “And if the graduated tax rates do take effect, this budget proposal takes major steps to stabilize our fiscal condition and build on the historic investments and improvements we’ve made across the board to better serve the people of our state.”

Pritzker's sending plan calls for fully funding payments to the state's pension systems, at more than $9 billion for all funds. That’s more than 20 percent of the state’s budget. The governor does not plan any re-amortization or bonding to pay for pensions as he proposed last year but it does spend $100 million more on pensions than the statutory obligation, “from the proceeds of the graduated income tax dedicated directly to paying down our pension debt more quickly.”

“We must keep our promises to the retirees who earned their pension benefits and forge a realistic path forward to meet those obligations,” Pritzker said.

Some Republicans have proposed changing the state constitution’s pension protection clause. Pritzker said that wasn't the answer.

“The idea that all of this can be fixed with a single silver bullet ignores the protracted legal battle that will ultimately run headlong into the Contracts Clause of the U.S. Constitution,” Pritzker said. “This is not a political football.”

The Budget Stabilization Fund, commonly called the state's rainy day fund, would get an infusion of $50 million, something the governor said he wanted to do on an annual basis. Right now the fund has $3.5 million. It had $226 million back in 2001, budget officials said.

“It’s been more than a decade since the last contribution was made to the Rainy Day Fund, and it was almost entirely wiped out in 2017 under my predecessor,” Pritzker said.

Cannabis taxes are new this year and the governor’s budget will use $46 million in the coming fiscal year. Of that, $10 million will go to pay down the state's backlog of bills. Twenty-five percent of the revenue will go to community based programming and nonprofit groups.

The proposed budget also calls for increasing funding for the Monetary Award Program for college tuition assistance. It also includes funding to provide tuition for students whose families make less than $67,000 a year.

The governor also called for a new program, the Safe2Help Illinois tip line for confidential reporting of bullying, intimidation or violence in schools. That is expected to cost about $2 million.

Pritzker wants to spend $4.5 million to bring back a navigator program eliminated by President Donald Trump's administration. The program helps people find health insurance coverage from the federal insurance marketplace.

The governor had previously said he planned to increase funding for the Department of Children and Family Services by nearly $150 million. That would include hiring 150 additional employees.

“Our future will not be built on the shaky rhetorical foundation of those who keep rooting for us to fail,” Pritzker said. “Every decision we make about how we spend the money our citizens trust to our keeping is, at its root, a deeply moral undertaking.”

The budget does not include spending from the $45 billion, multi-year capital construction plan. That’s paid for with tax and fee increases passed last year.