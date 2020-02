Problemas para contener el coronavirus

Un día China informa que la epidemia del mal respiratorio en el país asiático empieza a frenarse, pero al día siguiente se informa de miles de casos nuevos. Los expertos tienen dificultades para determinar si la epidemia empeora o si por fin se ha logrado un conteo preciso de los enfermos.

Las dudas acerca del nuevo virus dificultan los esfuerzos de las autoridades sanitarias para detener su transmisión por el mundo.

Esto es lo que uno debe saber sobre la enfermedad:

¿QUÉ ES EL NUEVO VIRUS?

Es un tipo jamás visto de coronavirus, una gran familia de virus que afectan a animales y seres humanos. Algunos tipos provocan el resfriado común, pero dos tipos han provocado epidemias graves: el SARS (síndrome respiratorio grave agudo) a fines de 2002 y el MERS, o síndrome respiratorio de Medio Oriente en 2012.

La Organización Mundial de la Salud llamó oficialmente a la nueva enfermedad COVID-19, un acrónimo en inglés de “coronavirus disease”, un virus nuevo que apareció a fines del año pasado. Los síntomas frecuentes incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Si bien algunos enfermos contraen neumonía, la mayoría de los casos parecen relativamente leves.

¿CON CUÁNTA RAPIDEZ SE EXTIENDE LA EPIDEMIA?

Existe confusión sobre eso. El recuento en China superó los 66,000 el sábado, un aumento enorme con respecto a días atrás. Las autoridades sanitarias chinas lo atribuyen a un cambio en el método de recuento. En lugar de esperar a que un análisis de laboratorio confirme el diagnóstico _hay un gran atraso en el análisis de las muestras_, ahora cuentan los enfermos sobre la base de los síntomas y una radiografía de pulmón.

A la OMS le parece un método de dudosa eficacia y quiere asegurarse de que no queden atrapadas personas que padecen influenza u otra infección respiratoria.

Fuera de China _en otras partes de Asia, Estados Unidos, Europa y Canadá_ se han reportado menos de 600 casos. El primer caso en África se reportó el viernes en Egipto. Casi todos eran viajeros desde China y personas que estuvieron en contacto con ellos.

¿FUNCIONA LA CUARENTENA?

China mantiene en cuarentena a 60 millones de personas en las ciudades más afectadas, una medida sin precedentes. Sin un recuento exacto de los enfermos y cuándo contrajeron el mal, es difícil saber si funcionará.

Las típicas medidas de cuarentena apuntan a las personas en riesgo, las que se encontraban en la zona más afectada en China o que entraron en contacto con otras personas en el mundo. Así, las autoridades ganan tiempo para prepararse si se propaga el virus.

Sin embargo, cómo poner en cuarentena a grandes contingentes de personas es un problema difícil. El buque crucero Diamond Princess, con el mayor cúmulo de infecciones fuera de China, fue puesto en cuarentena en Japón con más de 3,500 pasajeros y tripulantes a bordo. Los expertos se preguntan si el haberlos encerrado en semejante proximidad en realidad agravó la transmisión. Las autoridades estadounidenses dijeron el sábado que evacuarán a sus ciudadanos a bordo para colocarlos en cuarentena en bases de la Fuerza Aérea en California y Texas.

Estados Unidos mantiene en cuarentena a unas 600 personas evacuadas de la provincia china de Hubei. Se los mantiene en bases aéreas, apartados del resto de la gente, pero con lugar para pasear. Durante 14 días _considerado el período de incubación_ se les controla y somete a análisis si exhiben síntomas.

Hasta el sábado había 15 casos en Estados Unidos, incluidos tres de los evacuados.

¿PODRÍA HABER UNA TRANSMISIÓN NO DESCUBIERTA EN OTRAS PARTES?

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) intentan descubrirlo agregando el análisis de coronavirus a la red que rastrea la influenza. Cuando un paciente da negativo para ésta, los laboratoristas lo analizarán para el nuevo virus.

Esto se hará inicialmente en Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Chicago y Nueva York, pero luego se extenderá al resto del país, dijo la doctora Nancy Messonnier, de los CDC.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA INFECCIÓN?

Como todos los virus respiratorios, se transmite principalmente mediante las microgotas emitidas por la tos y los estornudos. ¿Qué sucede con superficies como los picaportes tocados por una persona que se suena la nariz? Si la persona que lo toca a continuación se lleva la mano a la boca, la nariz o los ojos, se puede contagiar, como ocurre con la influenza, pero los especialistas creen que el virus no puede sobrevivir mucho tiempo en las superficies. El lavado frecuente de manos es un buen método para evitar la infección con cualquier virus.

¿EXISTEN TRATAMIENTOS Y VACUNAS?

Se buscan ambos. En la actualidad, los enfermos graves reciben el tratamiento estándar para neumonía, con fluidos y oxígeno. En China, los científicos ensayan medicamentos creados para otros virus para ver si son eficientes con éste.

Varios grupos de investigadores están buscando posibles vacunas, pero los especialistas insisten en que se tardará al menos un año, en el mejor de los casos, para tener una vacuna de uso generalizado.