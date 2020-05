Apoye nuestra campaña de negocios/Support Our Businesses Campaign

A raíz del Coronavirus, COVID-19, la Cámara de Cicero está trabajando con las empresas locales para crear un Directorio de Empresas y una campaña para alentar al público a apoyar nuestras empresas, especialmente las pequeñas empresas que a veces son más vulnerables.

El Directorio está agrupado por:

• Tiendas de comestibles

• Restaurantes

• Tiendas de ropa

• Cuidado personal (cabello, peluqueros, cosméticos, etc.)

• Salud (fisioterapia, centros médicos, dentistas, etc.)

• Centros de atención (hogares de ancianos, cuidado de niños, etc.)

• Mercadería general al por menor (cualquier tienda no incluida en la lista)

• Mercancías importantes (Walmart, Cubs food, empresas industriales, etc.)

• Servicios profesionales (fotógrafos, diseñadores web, consultores, etc.)

• Medios de comunicación (todos los medios locales impresos, de radio y televisión profesionales, etc.)

Para enviar su información, incluya:

• Color digital

• Logo

• Nombre del Negocio

• Dirección

• Página web

• Correo electrónico

• Número de teléfono

• Descripción de dos (2) oraciones (hasta 60 palabras) en inglés y español

• Incluiremos su negocio en nuestro listado.

Envíe su información por correo electrónico a Gerardo López a gelosan@gmail.com



Support Our Businesses Campaign

In the wake of the Coronavirus, COVID-19, the Cicero Chamber is working with local businesses to create a Business Directory and campaign to encourage the public to support our businesses, especially the small businesses which sometimes are most vulnerable.

The Directory is grouped by:

Grocery Stores

Restaurants

Clothing Stores

Personal Care (Hair, barbers, cosmetics, etc.)

Health (Physical therapy, medical centers, dentists, etc)

Care Centers (Senior homes, child care, etc)

General Retail Merchandise (Any store not listed)

Major Merchandise (Walmart, Cubs food, Industrial companies, etc)

Professional Services (Photographers, web designers, consultants, etc)

News Media (all professional local print , radio and TV media, etc)

To submit your information include:

Digital Color

Logo

Business name

Address

Your website

Your email

Your phone number

A two (2) sentence description (up to 60 words) in English and Spanish

We will include your business in our listing.

Send your information by email to Gerardo Lopez at gelosan@gmail.com