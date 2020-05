El índice de aprobación de Trump aumenta,  pero más estadounidenses apoyan a Biden para presidente/Trump approval rating rises,  but more Americans support Biden for president

Encuesta:

El índice de aprobación de Trump aumenta,

pero más estadounidenses apoyan a Biden para presidente

La cantidad de estadounidenses que aprueban al presidente Trump aumentó en 5 puntos porcentuales durante la semana pasada, pero los votantes registrados todavía favorecieron al demócrata Joe Biden para presidente por un pequeño margen, según una encuesta de opinión de Reuters / Ipsos publicada el martes.

La senadora Elizabeth Warren respaldó el miércoles a Joe Biden para presidente, el tercer respaldo importante en un esfuerzo orquestado para unir al Partido Demócrata para la campaña electoral general para vencer al presidente Trump.

Tras el respaldo del ex presidente Obama el martes y el día anterior del compañero senador progresista Bernie Sanders, Warren dijo en Twitter: "En este momento de crisis, es más importante que nunca que el próximo presidente restaure la fe de los estadounidenses en un gobierno bueno y efectivo, y he visto a Joe Biden ayudar a nuestra nación a reconstruir ".

Warren, como Sanders, dirigió su campaña presidencial notablemente a la izquierda de Biden, y su respaldo podría ayudar al ex vicepresidente a vencer a progresistas escépticos.

"Entre todos los otros candidatos con los que competí en las primarias demócratas, no hay nadie con quien haya estado de acuerdo el 100% del tiempo a lo largo de los años", dijo Warren en un video de respaldo. "Pero una cosa que aprecio de Joe Biden es que siempre te dirá dónde está parado. Cuando no estés de acuerdo, él te escuchará ".

"Él ha demostrado a lo largo de esta campaña que cuando se presentan nuevos hechos o una buena discusión, no tiene demasiado miedo ni demasiado orgullo para ser persuadido", dijo Warren.



Poll:

Trump approval rating rises,

but more Americans support Biden for president

The number of Americans who approve of President Trump rose by 5 percentage points over the past week, but registered voters still favored Democrat Joe Biden for president by a small margin, according to a Reuters/Ipsos opinion poll released on Tuesday.

Sen. Elizabeth Warren on Wednesday endorsed Joe Biden for president, the third major endorsement in an orchestrated effort to bring the Democratic Party together for the general election drive to beat President Trump.

Following former President Obama’s endorsement Tuesday and fellow progressive Sen. Bernie Sanders’ the day before, Warren said on Twitter, “In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government — and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild."

Warren, like Sanders, ran her presidential campaign noticeably to Biden’s left, and her endorsement could help the former vice president win over skeptical progressives.

"Among all the other candidates I competed with in the Democratic primary, there’s no one who I’ve agreed with 100% of the time over the years,” Warren said in an endorsement video. “But one thing I appreciate about Joe Biden is that he will always tell you where he stands. When you disagree, he’ll listen."

“He has shown throughout this campaign that when you come up with new facts or a good argument, he’s not too afraid or too proud to be persuaded,” Warren said.