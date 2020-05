Goya Foods ayuda al país en esta pandemia

Jersey City, Nueva Jersey (NED).– Goya Foods, la compañía de alimentos Hispanos más grande de los Estados Unidos, ha realizado una donación inicial de más de 200,000 libras de alimentos, equivalentes a más de 170,000 comidas, a organizaciones, bancos de alimentos, despensas de alimentos y comedores populares, así como más de 20,000 máscaras protectoras en todo el país. Goya continuará donando a aquellos que enfrentan dificultades durante la pandemia del COVID-19.

“Nos enfrentamos a una crisis nacional sin precedentes y Goya siempre ha dado un paso al frente en tiempos de necesidad desesperada. Como negocio esencial, nuestros equipos de Goya están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para satisfacer la abrumadora demanda de alimentos y garantizar que los estantes de los supermercados de todo el país estén abastecidos con productos nutritivos, a la vez que proporcionan alimentos a las comunidades que tienen inseguridad alimentaria o no pueden llegar a los supermercados," dijo Bob Unanue, Presidente de Goya Foods.

Se hicieron donaciones directamente a Caridades Católicas de Nueva York y Newark, Food Education Fund, The Sisters of Life, The NY Common Pantry, en colaboración con New York City FC, City Harvest en Nueva York, The Community FoodBank de Nueva Jersey, Secaucus Food Pantry, Familias de Cristo Rey High School, Jersey City Medical Center, The City of Jersey City for the Homeless, Holy Name Hospital y Kingsborough Community College; Caring for Friends en Filadelfia; Feeding South Florida; El Banco de Alimentos de Houston, Latino Learning Centers Inc., Centro Tejano para Asuntos Comunitarios, Texas Feeding Alliance y Caridades Católicas de San Antonio en Texas; The Salvation Army Little Village, Catholic Charities Casa Catalina y Children's Hunger Fund en Chicago. Con el apoyo de cada organización, la comida ha sido y seguirá siendo distribuida a familias, niños, personas sin hogar y a las comunidades de ancianos.

"Le estamos muy agradecidos a Goya Foods, quien nos permite servir a los más necesitados, sin importar las circunstancias. Nunca hemos visto una crisis como esta y estamos realmente agradecidos por el liderazgo y la respuesta rápida de Goya para proporcionar alimentos nutritivos a familias, niños y nuestras comunidades de ancianos," dijo Antonio Fernández, Presidente y CEO de Caridades Católicas de San Antonio.

COVID 19 ha impactado drásticamente el sustento de las comunidades, negocios, lugares de culto y organizaciones que normalmente proporcionan alimentos a diario a las personas sin hogar, ancianos y personas con inseguridad alimentaria. El desempleo se ha disparado, y la necesidad de alimentos nutritivos está en su mayor demanda.