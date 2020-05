Manifestantes protestan en Springfield por la orden de quedarse en casa/Five protesters gather in Springfield frustrated with statewide stay-at-home order

Springfield, Illinois (NED).– Cinco personas se reunieron afuera del Capitolio en Springfield el jueves para exigir que el gobernador y otros funcionarios reabran el estado y que la gente vuelva a trabajar.

El gobernador J.B. Pritzker implementó una orden de emergencia para quedarse en casa el 21 de marzo. La orden obligó a cerrar todos los negocios no esenciales y requiere que las personas se queden en casa a menos que salgan a buscar suministros esenciales o salgan a hacer ejercicio. La orden se puso en marcha para frenar la propagación de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus que surgió de China a fines de 2019.

Kenneth Arnold, de 28 años, de Springfield, pasó cerca de 1,5 horas afuera protestando cerca del edificio del capitolio el jueves con otras cuatro personas.

Dijo que su frustración con la orden de quedarse en casa del estado había estado creciendo durante semanas. Dijo que las reglas locales implementadas por el alcalde de Springfield lo llevaron a tomar medidas.

Arnold, que vive con su esposa y sus dos hijos, dijo que estaba cansado de estar encerrado.

"Creo que nuestro gobierno está presionando demasiado", dijo.

Arnold dijo que esperaba que más personas se unieran a una protesta similar en el futuro si la orden de permanencia en el hogar del gobernador se extiende más allá del 30 de abril.

Arnold dijo que dejó un trabajo poco antes de la pandemia y que su familia dependía de los ahorros e ingresos del trabajo de su esposa para sobrevivir. Muchas otras familias no tienen ahorros ni ingresos, dijo.

Funcionarios de salud pública informaron un total de 24,593 casos de COVID-19, incluidas 948 muertes, en todo el estado hasta el miércoles. Se han reportado casos en 89 de los 102 condados del estado. El condado de Union fue el último condado en unirse a la lista.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, extendió el jueves la orden Safer at Home de ese estado para mantener a las personas en sus hogares y mantener cerrados los negocios no esenciales hasta el 26 de mayo.

Previamente el jueves, Pritzker y Evers habían dicho que planeaban trabajar con un grupo de otros cinco gobernadores del Medio Oeste para evaluar cómo y cuándo reabrir la economía regional.

En todo el mundo, se han reportado 2,113,226 casos junto con 140,371 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.



Five protesters gather in Springfield frustrated with statewide stay-at-home order

Springfield, Illinois (NED).– Five people gathered outside the Capitol in Springfield on Thursday to demand the governor and other officials reopen the state and get people back to work.

Gov. J.B. Pritzker implemented an emergency stay-at-home order on March 21. The order forced all nonessential businesses to close and requires people to stay at home unless going out for essential supplies or going outside for exercise. The order was put in place to slow the spread of COVID-19, the disease caused by the novel coronavirus that emerged from China in late 2019.

Kenneth Arnold, 28, of Springfield, spent about 1.5 hours outside protesting near the capitol building on Thursday with four other people.

He said his frustration with the state's stay-at-home order had been growing for weeks. He said local rules implemented by Springfield's mayor prompted him to take action.

Arnold, who lives with his wife and two children, said he was tired of being cooped up.

"I think our government is pushing too far," he said.

Arnold said he expected more people would join similar protest in the future if the governor's stay-at-home order is extended past April 30.

Arnold said he left a job shortly before the pandemic and that his family was relying on savings and income from his wife's job to get by. Many other families don't have savings or income, he said.

Public health officials reported a total of 24,593 cases of COVID-19, including 948 deaths, statewide as of Wednesday. Cases have been reported in 89 of the state's 102 counties. Union County was the latest county to join the list.

Wisconsin Gov. Tony Evers on Thursday extended that state's Safer at Home order to keep people at home and keep nonessential businesses closed until May 26.

Earlier on Thursday, Pritzker and Evers had said they planned to work with a group of five other Midwest governors to evaluate how and when to reopen the regional economy.

Worldwide, 2,113,226 cases have been reported along with 140,371 deaths, according to Johns Hopkins University.