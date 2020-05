Vuelos secretos a China con el fin de  evitar que los federales incauten suministros médicos

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, defendió su decisión el miércoles de organizar dos vuelos chárter para transportar millones de máscaras y guantes desde China a Illinois para reforzar el suministro limitado de equipos de protección personal del estado para responder a la pandemia COVID-19.

Los vuelos, que costaron alrededor de $ 1.7 millones, se incluyeron en un nuevo portal de contralor estatal que rastrea el gasto estatal en la crisis de salud pública.

Los detalles de las peleas se mantienen en secreto por temor a que la administración del presidente Donald Trump pueda incautar la carga, dijo Pritzker.

"Es cierto que el gobierno federal parece estar interrumpiendo los suministros que se envían a otras partes de la nación, por lo que quería asegurarme de que recibimos lo que pedimos", dijo el gobernador el miércoles.

Funcionarios estatales organizaron los vuelos a Shanghai con FedEx Trade Networks. Los registros muestran que el estado pagó por adelantado $ 888,275 por cada vuelo, según el sitio web del contralor.

Hasta ahora, el estado ha gastado $ 174 millones en su respuesta al brote de COVID-19, incluidos millones para equipos médicos como ventiladores.

Los detalles sobre los gastos del estado se producen a medida que continúa la propagación de COVID-19 en Illinois.

El Departamento de Salud Pública de Illinois anunció el miércoles 1,346 nuevos casos de coronavirus y 80 muertes adicionales.

Funcionarios de salud pública informaron un total de 24,593 casos, incluidas 948 muertes, en todo el estado hasta el miércoles. Se han reportado casos en 89 de los 102 condados del estado. El condado Union fue el último condado en unirse a la lista.

Secret charter flights to China needed to keep feds from seizing medical supplies

Illinois Gov. J.B. Pritzker defended his decision Wednesday to arrange for two charter flights to transport millions of masks and gloves from China to Illinois to bolster the state's limited supply of personal protective equipment as it responds to the COVID-19 pandemic.

The flights, which cost about $1.7 million, were listed in a new state comptroller portal that tracks state spending on the public health crisis.

Details of the fights are being kept secret out of fear President Donald Trump's administration might seize the cargo, Pritzker said.

“It is true that the federal government seems to be interrupting supplies that are being sent elsewhere in the nation, so I wanted to make sure we received what we ordered,” the governor said Wednesday.

State officials arranged the flights to Shanghai with FedEx Trade Networks. Records show the state prepaid $888,275 for each flight, according to the comptroller's website.

So far, the state has spent $174 million on its response to the COVID-19 outbreak, including millions for medical equipment such as ventilators.

Details about the state's spending come as the spread of COVID-19 continues in Illinois.

The Illinois Department of Public Health on Wednesday announced 1,346 new coronavirus cases and 80 additional deaths.

Public health officials reported a total of 24,593 cases, including 948 deaths, statewide as of Wednesday. Cases have been reported in 89 of the state's 102 counties. Union County was the latest county to join the list.