Yanet García da la ‘prueba de amor’ en la cuarentena

Quizá suene banal en estos difíciles momentos, pero la pandemia del coronavirus ha afectado, entre otras cosas, la vida de algunas parejas por el hecho de convivir 24 horas durante este tiempo de aislamiento, tanto que en China se incrementaron considerablemente los divorcios, y también comenzaron a salir a la luz los conflictos en el hogar.

Afortunadamente para Yanet García, la sensual ex chica del clima del programa Hoy, no ha sucedido así, pues nos comparte que durante estos días de la cuarentena se ha acoplado muy bien con su novio, Lewis Howes, empresario estadounidense con el que lleva más de un año de noviazgo y con quien comparte techo en Los Ángeles, California, desde donde nos contó, vía telefónica, cómo vive esta emergencia sanitaria.

Preocupada y tomando las medidas necesarias para protegernos. En estos momentos estoy en Los Ángeles, y la verdad es que todo se ha vivido en un grado más extremo; en México todavía tienen algunos lugares abiertos, aquí solamente hay disponibles tiendas para comprar productos de uso básico y farmacias. Se encuentran cerrados todos los cines, gimnasios, centros comerciales, hay algunos restaurantes abiertos, pero solamente son para ordenar y llevar… La realidad es que únicamente salimos de casa a buscar productos básicos.

Hay muy poca gente en la calle, creo que la ayuda que va a brindar el Gobierno está haciendo que los ciudadanos tengan esa confianza de quedarse en casa, de algún modo es el soporte que necesitaban. Lamentablemente, en México es más complicado porque son muchas las personas que dicen: “Tengo que salir a trabajar porque estoy viviendo al día”, y se entiende; lo único que les puedo decir es que se cuiden mucho, y que si no tienen necesidad de salir, que se queden en casa.

Estoy muy enfocada pensando en positivo, por mí, por mi familia y por todas las personas que son más vulnerables al virus, como las de la tercera edad, que lamentablemente han sido las más afectadas. También debemos tener en cuenta que la enfermedad está afectando a mucha gente sin importar su edad… Hay que cuidarnos, mantener la calma y pensar en positivo, es lo único que podemos hacer ahora.

Todos están en casa, tratando de salir lo menos posible; se sienten un poco alarmados y preocupados porque en México hay todavía muchas personas que no creen en esto, y yo he visto en redes sociales, porque hay usuarios que me escriben diciendo que “es mentira” o “un invento del gobierno”, pero sabemos que no es así, y no le están dando la seriedad que deberían. Yo creo que en México todavía estamos a tiempo de sacar esa esencia de guerreros, de siempre trabajar fuerte y estar unidos cuando se necesita.