El Estado activa instalación de vivienda alternativa en el sur de Illinois/ State Activates Alternate Housing Facility in Southern Illinois

MONTE. VERNON - A pedido del gobierno local, el Estado de Illinois ha activado una instalación de vivienda alternativa previamente organizada en el condado de Jefferson para satisfacer las necesidades identificadas de COVID-19. Las autoridades del condado de Jefferson han indicado que un aumento reciente en los casos positivos de COVID-19, incluidos más de 17 casos vinculados a un centro de atención a largo plazo, requerirá recursos adicionales para ayudar a frenar la propagación del virus.

El propósito de una instalación de vivienda alternativa es proporcionar un lugar donde las personas puedan ir a aislarse o ponerse en cuarentena de manera segura para no exponer a otros en su hogar. Estas instalaciones permitirán a las personas permanecer cerca de su hogar, cerca de la familia y su proveedor de atención médica de registro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas instalaciones no están diseñadas para proporcionar atención médica a las personas.

"Estamos agradecidos de tener una opción de vivienda alternativa para el Condado de Jefferson", dijo Amy Harrison, Administradora del Departamento de Salud del Condado de Jefferson. “Ocasionalmente, cuando nosotros, como el Departamento de Salud del Condado, colocamos a alguien bajo una orden de aislamiento o cuarentena, es difícil para esa persona mantenerla debido a la configuración de su hogar o puede tener un miembro de la familia que es vulnerable debido a una condición de salud subyacente. Esta sería una opción perfecta para cualquiera de esas situaciones ".

"El estado de Illinois ha identificado miles de habitaciones adicionales en el norte, centro y sur de Illinois que pueden activarse una vez que las jurisdicciones locales agoten los recursos que tienen disponibles para satisfacer las necesidades de su comunidad", dijo la directora de IEMA, Alicia Tate-Nadeau. "Este concepto es realmente un esfuerzo de colaboración entre los gobiernos estatales y locales para garantizar que tengamos todas las herramientas y recursos necesarios para ayudar a nuestros residentes, y reducir la propagación de este virus mortal".

El departamento de salud local es la parte responsable de derivar a las personas a una instalación de vivienda alternativa. El departamento de salud local evaluará a cada individuo antes de ingresar para determinar el estado de salud y la elegibilidad, monitoreará al individuo durante la estadía y determinará cuándo un individuo puede regresar a su hogar de manera segura.

La colaboración estatal y local es clave para una mitigación exitosa del virus. Se proporcionan servicios adicionales a nivel local para limitar la transmisión del virus. Los servicios de limpieza, los detalles de seguridad, la administración de las instalaciones y los servicios de alimentos se encuentran entre los elementos necesarios para garantizar que la instalación funcione de manera segura para todos los involucrados.

Hay muchas agencias involucradas en el establecimiento de una instalación de vivienda alternativa estatal, que incluye, entre otras:

Agencia de manejo de emergencias de Illinois

Departamento de Salud Pública de Illinois

Departamento de Servicios Humanos de Illinois

Guardia Nacional de Illinois

Departamentos de salud pública del condado

Agencias locales de manejo de emergencias

Aplicación de la ley local

Departamentos de bomberos locales

Hospitales locales / regionales

Organizaciones locales de voluntariado

Una instalación de vivienda alternativa es realmente una extensión del hogar de una persona. Los expertos en salud pública están de acuerdo en que quedarse en casa y limitar su exposición a los demás es la mejor manera de frenar la propagación de este virus. Además, se recomienda que se lave las manos con frecuencia, desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia y mantenga al menos una distancia de seis pies de las demás.

State Activates Alternate Housing Facility in Southern Illinois

MT. VERNON -- At the request of the local government, the State of Illinois has activated a pre-staged alternate housing facility in Jefferson County to meet the identified needs of COVID-19. Jefferson County authorities have indicated a recent spike in positive cases of COVID-19, including more than 17-cases linked to a long-term care facility, will require additional resources to help slow the spread of the virus.

The purpose of an alternate housing facility is to provide a place where people can go to safely isolate or quarantine in order to not expose others in their home. These facilities will allow individuals to remain close to home, near family and his/her healthcare provider of record. However, it is important to note, these facilities are not designed to provide medical care for individuals.



“We are grateful to have an Alternative Housing option for Jefferson County,” said Amy Harrison, Jefferson County Health Department Administrator. “Occasionally when we as the County Health Department place someone under an isolation or quarantine order, it is difficult for that individual to maintain due to the setup of their home or they may have a family member that is vulnerable due to an underlying health condition. This would be a perfect option for either of those situations.”

“The State of Illinois has identified thousands of additional rooms in northern, central and southern Illinois that can be activated once local jurisdictions exhaust the resources they have on hand to meet the needs of their community,” said IEMA Director Alicia Tate-Nadeau. “This concept is truly a collaborative effort between state and local governments to ensure we have all the tools and resources necessary to help our residents, and effectively slow the spread of this deadly virus.”

The local health department is the responsible party for referring individuals to an alternate housing facility. The local health department will screen each individual prior to entry to determine health status and eligibility, monitor the individual throughout the stay, and will determine when an individual can safely return home.

State and local collaboration is key for a successful mitigation of the virus. Additional services are provided at the local level to limit the transmission of the virus. Cleaning services, security detail, facility management, food services are among the items needed to ensure the facility runs safely for all those involved.

There are many agencies involved in the establishment of a state alternate housing facility, including, but not limited to:

Illinois Emergency Management Agency

Illinois Department of Public Health

Illinois Department of Human Services

Illinois National Guard

County Public Health Departments

Local Emergency Management Agencies

Local Law Enforcement

Local Fire Departments

Local/Regional Hospitals

Local Volunteer Organizations

An alternate housing facility is really an extension of a person’s home. Public health experts agree, staying at home and limiting your exposures to others, is the best way to slow the spread of this virus. Additionally, it is recommended that you wash your hands frequently, disinfecting commonly touched surfaces, and maintaining at least a six feet distance from others.