Los residentes de atención a largo plazo en Illinois son una gran parte de las muertes por COVID-19/Illinois’ long-term care residents are a large portion of COVID-19 deaths

La nueva información publicada el domingo muestra instalaciones de atención a largo plazo donde los residentes o el personal han contraído el virus y también enumera la cantidad de muertes. Hasta el domingo, 286 residentes de cuidados a largo plazo han muerto, presumiblemente debido a COVID-19, el nuevo coronavirus que se originó en Wuhan, China. La información enumera más de 1,800 casos, pero no distingue entre casos a cargo de residentes o trabajadores de la salud.

Según el Departamento de Salud Pública de Illinois, el estado tiene aproximadamente 1,200 centros de atención a largo plazo que atienden a más de 100,000 residentes.

"Sabíamos antes de siquiera tener la gran cantidad de centros de atención a largo plazo con casos de que esa sería una de nuestras áreas más afectadas", dijo el domingo el Dr. Ngozi Ezike. "Sabemos que los entornos de congregación, por definición, son difíciles de poder hacer el distanciamiento físico o social y poder separar y aislar a las personas".

El estado impuso restricciones sobre quién podría ingresar a los centros de atención a largo plazo al comienzo de la propagación de la pandemia.

Un informe del New York Times encontró que, hasta el viernes, aproximadamente una quinta parte de las muertes por coronavirus de la nación han sido residentes de centros de atención a largo plazo.

El gobernador J.B. Pritzker y los funcionarios de salud pública anunciaron 1.197 nuevos casos y 33 nuevas muertes atribuidas a COVID-19. Los nuevos casos ahora llevan a Illinois a más de 30,000 casos.

IDPH dice que la información del centro de atención a largo plazo se actualizará una vez por semana.

Illinois’ long-term care residents are a large portion of COVID-19 deaths

By Cole Lauterbach

Illinois’ nursing home residents account for an outsized portion of deaths attributed to COVID-19.

New information released Sunday shows long-term care facilities where residents or staff have contracted the virus and also lists the number of deaths. As of Sunday, 286 long-term care residents have died, presumably due to COVID-19, the novel coronavirus that originated in Wuhan, China. The information lists more than 1,800 cases but does not discern between cases borne by residents or health care workers.

According to the Illinois Department of Public Health, the state has approximately 1,200 long-term care facilities that serve more than 100,000 residents.

“We knew before we even got into having the large numbers of long-term care facilities with cases that that would be one of our hardest hit areas,” Dr. Ngozi Ezike said Sunday. “We know that congregate settings, by definition, are hard to be able to do the physical or social distancing and be able to separate and isolate people."

The state put restrictions on who could enter long-term care facilities early in the pandemic’s spread.

A New York Times report found that, as of Friday, about one-fifth of the nation’s coronavirus deaths have been residents of long-term care facilities.

Gov. J.B. Pritzker and public health officials announced 1,197 new cases and 33 new deaths attributed to COVID-19. The new cases now bring Illinois to more than 30,000 cases.

IDPH says the long-term care facility information will be updated once a week.