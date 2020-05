1.826 nuevos casos de Coronavirus/1,826 New Cases of Coronavirus Disease

Springfield, Illinois (NED).– El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) anunció hoy 1,826 nuevos casos de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Illinois, incluidas 123 muertes adicionales.

- Condado de Boone: 1 hombre de los 80

- Condado de Champaign: 1 hombre de los 90

- Condado de Cook: 1 hombre 20 años, 1 hombre 30 años, 2 mujeres 40 años, 1 hombre 40 años, 3 mujeres 50 años, 3 hombres 50 años, 3 mujeres 60 años, 7 hombres 60 años, 9 mujeres 70 años, 13 hombres 70 años, 8 mujeres 80 años, 8 hombres 80s, 10 mujeres 90s, 2 hombres 90s

- Condado de DuPage: 1 hombre de 60 años, 4 mujeres de 70 años, 3 hombres de 70 años, 1 mujer de 80 años, 3 hombres de 80 años, 2 mujeres de 90 años

- Condado de Fayette: 1 mujer de los 90

- Condado de Jackson: 1 mujer de los 70

- Condado de Kane: 1 hombre de los 70, 1 hombre de los 90

- Condado de Kankakee: 1 mujer de los 80, 4 hombres de los 80

- Condado de Kendall: 1 hombre de los 70

- Condado de Lake: 1 hombre de 60 años, 2 mujeres de 70 años, 3 hombres de 70 años, 2 mujeres de 80 años, 2 hombres de 80 años, 1 hombre de más de 100 años

- Condado de McHenry: 1 mujer de 40 años, 1 hombre de 40 años, 1 mujer de 70 años, 1 hombre de 80 años

- Condado de Sangamon: 1male 70s

- Condado de Will: 1 hombre de 50 años, 1 hombre de 60 años, 2 mujeres de 70 años, 1 mujer de 80 años, 1 hombre de 80 años, 2 hombres de 90 años

- Condado de Winnebago: 1 mujer de 60 años, 1 hombre de 80 años

Actualmente, IDPH informa un total de 36,934 casos, incluyendo 1,688 muertes, en 96 condados en Illinois. La edad de los casos varía de menos de uno a más de 100 años.

Para todas las donaciones de equipo de protección personal (PPE), envíe un correo electrónico a PPE.donations@illinois.gov.

* Todos los datos son provisionales y cambiarán. Para informar rápidamente al público la información de COVID-19, los datos se informan en tiempo real. La información se ingresa constantemente en un sistema electrónico y la cantidad de casos y muertes puede cambiar a medida que se recopila información adicional.

1,826 New Cases of Coronavirus Disease

