Coronavirus: qué hacer

La temporada de resfriados y gripe está sobre nosotros. Se estima que es uno de los peores de la historia, y aún no ha terminado. La temporada de gripe generalmente comienza en octubre y dura hasta marzo. En todas partes la gente tose, estornuda, falta trabajo y escuela, y algunos incluso han muerto. Este año, hay cuatro grandes; El coronavirus, el virus Nora (gripe estomacal), la tos ferina y la gripe fría, y como dije, todos pueden ser mortales. Hay muchas sugerencias para evitar la gripe y los resfriados. Lavarse las manos, evitar tocarse la cara, incluso fortalecer su sistema inmunológico con suplementos y comer bien. Pero a menos que use una máscara cada vez que salga de su casa, ninguno de estos puede garantizarle que no se enfermará si entra en contacto directo con alguien que sí lo está. Son buenas medidas preventivas y deben practicarse, pero ¿qué pasaría si hubiera una manera de no volver a contraer otro resfriado o gripe? Esto nos lleva a mí. No me malinterpreten, he tenido una buena cantidad de resfriados y gripe a lo largo de mi vida, pero hace un par de años descubrí algo que me puso fin y no he estado enfermo desde entonces, incluso cuando estoy en contacto directo con quienes lo están. No es un suplemento, y no tiene nada que ver con comer bien, lavarse las manos, usar una máscara o incluso esconderse en su casa durante la temporada de resfriados y gripe, y solo toma un minuto al día ... un minuto . Si quieres aprender mi secreto para evitar los resfriados y la gripe, te insto a que sigas leyendo. Este será uno de los libros más cortos que jamás haya leído. Creo en ir directo al grano, y como dije, solo lleva un minuto al día hacerlo. Realmente no hay nada, pero me ha impedido enfermarme durante los últimos dos años. Estoy seguro de ello. Espero que haga lo mismo para usted y sus seres queridos. Entonces, si está interesado en encontrar una manera de deshacerse de la gripe y los resfriados para siempre, siga leyendo. ¡Te deseo buena salud y una larga vida feliz!

Capítulo 1 El Período de incubación, definición: El acto de mantener un organismo, una célula o un cultivo celular en condiciones favorables para el crecimiento y el desarrollo. El desarrollo de una infección desde el momento en que el patógeno ingresa al cuerpo hasta que aparecen por primera vez los signos o síntomas. Todos los resfriados y la gripe tienen lo que se llama un "período de incubación". Un virus de resfriado / gripe ingresa al frente de las fosas nasales por medio de dedos contaminados o gotas al toser y estornudar. Luego, el virus es llevado a la parte posterior de la nariz y al área adenoidea por la nariz misma. El virus luego se une a un receptor que se encuentra en la superficie de las células nasales. El receptor encaja en una especie de puerto en la superficie del virus. Después de unirse al receptor, el virus se lleva a la célula donde comienza una infección. Se producen nuevas partículas de virus en la célula infectada. La célula infectada finalmente muere y explota, liberando el virus del resfriado recién hecho para infectar otras células en la nariz y comenzar el proceso nuevamente. El virus es mucho más pequeño que la célula. Pequeñas dosis de virus (1-30 partículas de virus), cuando se introducen en la nariz, son suficientes para producir infección. Desde el momento en que un virus ingresa a la nariz, el ciclo viral tarda de 8 a 12 horas en completarse y se libera un nuevo virus en las secreciones nasales. Esto se llama período de incubación. Los síntomas pueden comenzar después de que el virus se produce por primera vez en la nariz (10-12 horas). Pero el tiempo desde el comienzo de la infección hasta el pico de los síntomas suele ser de 36 a 72 horas. Todos estos fueron hechos interesantes para mí, pero lo más importante, fueron lo que me llevó a descubrir cómo deshacerme de la gripe y los resfriados en el futuro. Mi teoría era que, si hubo un 'período de incubación' y este proceso tuvo lugar en las fosas nasales, ¿podría haber una forma de eliminarlo antes de que el proceso se completara y comenzaran los síntomas?

Capítulo 2 La solución Cuando se acerca la primavera, muchos de nosotros huimos a la farmacia para prepararnos para la aparición de alergias. Esto no es diferente del invierno cuando nos estamos preparando para la temporada de resfriados y gripe. Corremos a la farmacia y compramos medicamentos antiinflamatorios, antihistamínicos y productos para reducir la fiebre. Nuestras narices comienzan a correr y nuestros cofres están congestionados, y todo lo que queremos es alivio. Nuestra nariz es un órgano extremadamente sensible, y cuando no recibe la atención que merece, se desarrollan problemas. Afortunadamente, hay una alternativa mejor y más efectiva para el cuidado de la nariz, una que llega a la raíz del problema. Se llama irrigación nasal. Es mucho más seguro que los medicamentos que compramos sin receta médica, y millones, sí, millones de personas han experimentado beneficios increíbles. Yo soy uno de ellos. Pero, ¿qué hace exactamente la irrigación nasal (o enrojecimiento)? Específicamente, elimina los agentes que provienen del aire que respiramos y que penetran en nuestro sistema. Básicamente, la irrigación nasal natural elimina las toxinas en la nariz y los senos paranasales / nasales. Realizado diariamente, especialmente durante la temporada de resfriados, gripe y alergias, elimina el contaminante