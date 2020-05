IDES Processes Over 750,000 Unemployment Claims Since March/IDES procesa más de 750,000 reclamos de desempleo desde marzo

IDES procesa más de 750,000 reclamos de desempleo desde marzo, paga más de $ 700 millones en beneficios

13 semanas de extensión de beneficios a través de la compensación por desempleo de emergencia pandémica ahora en vivo

Springfield, Illlinois (NED).–- El Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois (IDES) publicó hoy nuevos datos estatales que muestran que el departamento procesó 102,937 nuevos reclamos iniciales de desempleo para la semana que terminó el 18 de abril y ahora ha procesado más de 755,000 reclamos iniciales de desempleo del 1 de marzo al 18 de abril. 12 veces el número de reclamos que el departamento procesó durante el mismo período del año pasado, cuando IDES procesó solo 61,000 reclamos iniciales de desempleo.

Desde el 1 de marzo hasta el 16 de abril, el departamento pagó más de $ 700 millones en beneficios. Solo en las dos primeras semanas de abril, IDES pagó más de $ 500 millones en beneficios de desempleo a los reclamantes. Los datos de reclamos de desempleo en todo el estado, que reflejan la actividad de la semana anterior, estarán disponibles en el sitio web de IDES todos los jueves por la tarde.

Esta semana, IDES lanzó el programa federal de compensación por desempleo de emergencia pandémica (FPEUC), que brinda hasta 13 semanas de beneficios financiados por el gobierno federal a las personas que han agotado sus beneficios estatales regulares de desempleo.

Hasta la fecha, IDES ha revisado la infraestructura de su sitio web, ha ampliado la capacidad de la web y del centro de llamadas, y ha asegurado asociaciones de proveedores externos para implementar y racionalizar nuevos programas que mejoran las capacidades de archivo. El departamento también está creando un centro de llamadas virtual, que casi duplicará la capacidad actual del centro de llamadas con los representantes de centros de llamadas con sede en Illinois.

IDES renunció a la semana de espera para los reclamantes e implementó la Compensación federal de desempleo pandémico (FPUC), que proporciona $ 600 adicionales cada semana en beneficios financiados por el gobierno federal para los elegibles de Illinois. La Ley CARES también creó la Asistencia federal para el desempleo pandémico (FPUA), un nuevo programa para personas que generalmente no están cubiertas por el sistema de desempleo del estado y el departamento está contratando a Deloitte para lanzar este sistema en mayo.

Aquellos que tengan preguntas o necesiten asistencia con los beneficios de desempleo en este momento, deben visitar IDES.Illinois.gov.

IDES Processes Over 750,000 Unemployment Claims Since March, Pays Out More Than $700 Million in Benefits

13 Week Extension of Benefits Through Pandemic Emergency Unemployment Compensation Now Live

Springfield, Illlinois (NED).–- The Illinois Department of Employment Security (IDES) today released new statewide data showing the department processed 102,937 new initial unemployment claims for the week ending April 18 and has now processed more than 755,000 initial unemployment claims from March 1 through April 18. This is 12 times the number of claims the department processed over the same period last year, when IDES processed just 61,000 initial unemployment claims.

From March 1 through April 16, the department paid out more than $700 million in benefits. In the first two weeks of April alone, IDES paid more than $500 million in unemployment benefits to claimants. Statewide unemployment claims data, which reflects activity for the week prior, will be available on the IDES website every Thursday afternoon.

This week, IDES rolled out the Federal Pandemic Emergency Unemployment Compensation (FPEUC) program, which provides up to 13 weeks’ worth of federally funded benefits to individuals who have exhausted their regular state unemployment benefits.

To date, IDES has overhauled its website infrastructure, expanded web and call center capacity, and secured third party vendor partnerships to further implement and streamline new programs that enhance filing capabilities. The department is also standing up a virtual call center, that will nearly double current call center capacity with Illinois-based call center representatives.

IDES waived the waiting week for claimants and implemented the Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC), which provides an additional $600 each week in federally funded benefits to eligible Illinoisans. The CARES Act also created Federal Pandemic Unemployment Assistance (FPUA), a new program for people who are not typically covered by the state’s unemployment system and the department is contracting with Deloitte to launch this system in May.

Those with questions or in need of assistance with unemployment benefits at this time are encouraged to visit IDES.Illinois.gov.