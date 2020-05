IDNR reabrirá sitios seleccionados para actividades limitadas/IDNR to Reopen Select Sites for Limited Activities May 1

Los campamentos, áreas de juego y otros servicios permanecerán cerrados

Springfield, Illinois (NED).– Para permitir que los residentes de Illinois participen en algunas actividades al aire libre, el Departamento de Recursos Naturales de Illinois (IDNR) reabrirá parques estatales seleccionados, áreas de recreación, áreas de pesca y vida silvestre y senderos a partir del 1 de mayo. Los visitantes a los sitios reabiertos deberán cumplir con las pautas de distanciamiento social y otras mejores prácticas de COVID-19.

Los sitios IDNR que reabrirán el 1 de mayo se enumeran a continuación. Todos los demás sitios de IDNR, incluidos los sitios históricos estatales, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Los visitantes que vuelvan a abrir los sitios de IDNR deben traer desinfectante para manos a base de alcohol (que contenga al menos 60 por ciento de alcohol) y cubrebocas (máscaras). Las pautas adicionales de salud y seguridad incluyen:

• Practique el distanciamiento social manteniendo al menos seis pies de distancia entre usted y los demás;

• Quédese en casa si está enfermo o siente algún síntoma, como fiebre, tos, dificultad para respirar y / u otros síntomas similares a la gripe;

• Visitar solo o con miembros de su hogar;

• Mantenerse en la localidad; visitando los parques más cercanos a donde vive;

• Si llega a un parque y se están formando multitudes, vaya a otra área o regrese a otra hora ó día;

• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. Si no tiene un pañuelo, tosa o estornude en la parte superior del brazo y codo.

Reapertura de los sitios de IDNR a partir del 1 de mayo:

Región 1 (Noroeste de Illinois): Parque Estatal Argyle Lake, Parque Estatal Jubilee College, Parque Estatal Lowden, Parque Estatal Morrison-Rockwood, Sendero Rock Island, Área Recreativa Estatal Shabbona Lake.

Región 2 (noreste de Illinois): Parque Estatal Chain O 'Lakes, Sendero Estatal del Canal de Illinois y Michigan, Parque Estatal Kankakee River, Parque Estatal Moraine Hills, North Point Marina.

Región 3 (East Central Illinois): Área recreativa estatal Clinton Lake, Parque estatal Eagle Creek, Área recreativa estatal Kickapoo, Parque estatal Wolf Creek.

Región 4 (West Central Illinois): Área recreativa estatal Eldon Hazlet, Área estatal de pesca y vida silvestre Jim Edgar Panther Creek, Parque estatal Sangchris Lake, Parque estatal Siloam Springs, Área recreativa estatal del condado de Washington.

Región 5 (Sur de Illinois): Parque Estatal Fort Massac, Parque Estatal Giant City, Área de Recreación Estatal Stephen A. Forbes, Área de Recreación Estatal Wayne Fitzgerrell.

Los sitios reabiertos estarán abiertos todos los días desde el amanecer hasta la puesta del sol a partir del 1 de mayo. Los visitantes podrán participar en actividades como observación de vida silvestre, senderismo, ciclismo, uso ecuestre, pesca (tanto desde el banco como en botes) y recolección de hongos. Los centros de visitantes del sitio, los campamentos, los parques infantiles, las playas y las concesiones permanecerán cerrados. No habrá reservas de alojamiento, programas educativos interpretativos o eventos especiales hasta nuevo aviso.

Para garantizar la seguridad de todos los visitantes, la caza, incluida la caza de pavos de primavera, permanece suspendida en todos los sitios de IDNR.

Los sitios IDNR son monitoreados por el personal del sitio y la Policía de Conservación IDNR. Para asistencia o para reportar violaciones, los visitantes pueden llamar a la Oficina de Aplicación de la Ley de IDNR al 217-785-0075 o comunicarse con la Policía de Conservación en la región. La información de contacto está disponible en el sitio web de IDNR:

https://www2.illinois.gov/dnr/LawEnforcement/Documents/DistrictCPOPhonesAndEmails.pdf

IDNR to Reopen Select Sites for Limited Activities May 1

Campgrounds, playgrounds and other amenities will remain closed

Springfield, Illinois (NED).– To allow Illinois residents to engage in some outdoor activities, the Illinois Department of Natural Resources (IDNR) will reopen select state parks, recreation areas fish and wildlife areas and trails beginning May 1. Visitors to the reopened sites will be required to comply with social distancing guidelines and other COVID-19 best practices.

The IDNR sites that will reopen May 1are listed below. All other IDNR sites, including state historic sites, will remain closed until further notice.

Visitors to reopened IDNR sites should bring alcohol-based hand sanitizer (containing at least 60 percent alcohol) and face coverings. Additional health and safety guidelines include:

• Practice social distancing by keeping at least six feet of distance between yourself and others;

• Please stay home if you are sick or feeling any symptoms, such as fever, coughing, troubled breathing, and/or other flu-like symptoms;

• Visit alone or with members of your household;

• Stay local; visit parks that are closest to where you live;

• If you arrive at a park and crowds are forming, please move to another area or return another time/day to visit;

• Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash. If you don’t have a tissue, cough or sneeze into your upper arm/elbow.

IDNR Sites Reopening Beginning May 1:

Region 1 (Northwest Illinois): Argyle Lake State Park, Jubilee College State Park, Lowden State Park, Morrison-Rockwood State Park, Rock Island Trail, Shabbona Lake State Recreation Area.

Region 2 (Northeastern Illinois): Chain O’ Lakes State Park, Illinois and Michigan Canal State Trail, Kankakee River State Park, Moraine Hills State Park, North Point Marina.

Region 3 (East Central Illinois): Clinton Lake State Recreation Area, Eagle Creek State Park, Kickapoo State Recreation Area, Wolf Creek State Park.

Region 4 (West Central Illinois): Eldon Hazlet State Recreation Area, Jim Edgar Panther Creek State Fish and Wildlife Area, Sangchris Lake State Park, Siloam Springs State Park, Washington County State Recreation Area.

Region 5 (Southern Illinois): Fort Massac State Park, Giant City State Park, Stephen A. Forbes State Recreation Area, Wayne Fitzgerrell State Recreation Area.

The reopened sites will be open daily from sunrise until sunset beginning May 1. Visitors will be allowed to engage in activities such as wildlife observation, hiking, biking, equestrian use, fishing (both from the bank and boats) and mushroom collecting. Site visitor centers, campgrounds, playgrounds, beaches and concessions will remain closed. There will be no shelter reservations, interpretive educational programs, or special events until further notice.

To ensure the safety of all visitors, hunting including spring turkey hunting remains suspended at all IDNR sites.

IDNR sites are monitored by site staff and IDNR Conservation Police. For assistance or to report violations, visitors can call the IDNR Office of Law Enforcement at 217-785-0075 or contact Conservation Police in the region. Contact information is available on the IDNR website: https://www2.illinois.gov/dnr/LawEnforcement/Documents/DistrictCPOPhonesAndEmails.pdf