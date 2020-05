Luis Romo culpa al Real Madrid por mal paso de Cruz Azul en eLiga MX

Después de cuatro fechas disputadas, Cruz Azul todavía no conoce el triunfo en la eLiga MX al registrar cuatro derrotas consecutivas, números que los tienen en el último lugar de la tabla.

En entrevista, Luis Romo, consideró que el Real Madrid es el "responsable" porque señaló que es uno de los equipos que siempre eligen los jugadores que representan a Cruz Azul.

"Son muy viciosos ahí en el FIFA, siempre juegan en las concentraciones los tres (Jonathan Borja, Santiago Giménez y Lucas Passerini). Lucas no ha jugado (en la eLiga MX) pero siempre están ahí jugando y siempre están en el pique", expresó.

"La verdad yo no soy mucho del FIFA, pero me imagino que juegan con equipos como el Real Madrid y entonces no tienen tan dominado jugar con Cruz Azul y es lo que le está costando, pero esperemos que se recuperen y aguanten un poquito la carrilla porque está fuerte en el grupo ya que no ganan, entonces está fuerte el bullying contra ellos", comentó.

Por otro lado, Luis Romo aseguró que la directiva no les ha comunicado ninguna fecha probable para la reanudación del Clausura 2020 y aunque existe la opción de que se disputen los duelos a puerta cerrada, el mediocampista espera contar con aficionados durante la Liguilla.

"Todavía no se ha manejado ninguna fecha, estamos a la espera todavía y vamos a empezar con unas clases un poco más fuertes de trabajo pero siempre a disposición de lo que se diga, el club, la liga y todos dependemos de lo que diga el Gobierno y lo que se diga por la salud, pero hasta el momento no tenemos una fecha de regreso ni nada tentativo.

"Pero realmente lo principal ahorita, lo primordial, es la salud de todos los mexicanos y esperemos que se hagan a puerta cerrada como lo manda la Secretaría de Salud, entonces hay que esperar y ojalá y se pueda jugar mínimo la Liguilla ya con gente, que es la Fiesta Grande y es lo más bonito", indicó.