McCormick Place convertido en Hospital/McCormick Place converted to Hospital

Impulsando Instalaciones de cuidado crítico de Covid-19

Fue solo el mes pasado que McCormick Place organizó la Exposición de cómics y entretenimiento de Chicago. Ahora, el centro de convenciones en el centro de Chicago está cumpliendo un propósito más serio.

La instalación se ha transformado en una instalación de atención alternativa para pacientes con COVID-19.

Una variedad de equipos, incluido ComEd, trabajó las 24 horas para ayudar a reutilizar el espacio.

En tres unidades diferentes, la instalación tiene capacidad para hasta 3.000 pacientes que tienen enfermedades menos graves que no requieren ventiladores. El hospital temporal se está poniendo en funcionamiento en una serie de fases.

"Estamos comprometidos a mantener una alta confiabilidad para todos nuestros clientes, pero los sitios de importancia pública crítica exigen un nivel de atención aún mayor", dijo Shay Bahramirad, vicepresidente de ingeniería y red inteligente de ComEd.

Para garantizar un suministro de energía confiable al centro de atención alternativa, ComEd realizó inspecciones proactivas de los equipos que suministran energía a McCormick Place.

"Nuestro equipo colaboró ​​estrechamente con los ingenieros de McCormick Place para garantizar que se entendieran los procesos y que los planes de contingencia estuvieran listos para activarse si fuera necesario", dijo Bahramirad.

ComEd también ha estado inspeccionando circuitos y equipos en instalaciones de atención más tradicionales, incluidos hospitales, instalaciones de prueba y sitios de fabricación médica, en las comunidades a las que sirve.

La compañía también ha establecido un Grupo de trabajo de inspecciones de respuesta COVID-19 de varios departamentos. El grupo colabora con municipalidades, cámaras de comercio locales, agencias sin fines de lucro, organizaciones religiosas y clientes comerciales e industriales para garantizar que tengan el nivel de servicio que necesitan.

"Brindar energía confiable siempre es importante, pero a medida que vemos a nuestros vecinos enfrentar los desafíos de COVID-19, recordamos cuán importante es", dijo Bahramirad. "Estamos orgullosos de mantener altos niveles de confiabilidad para poder ayudar a nuestros clientes a tener una cosa menos de qué preocuparse durante este momento crítico".

El viernes 17 de abril, 2020 , el gobernador J.B. Pritzker reveló las primeras 500 camas terminadas en anticipación de un posible aplastamiento de los casos de COVID-19 que podrían abrumar a los hospitales del área de Chicago.

La extensa ciudad de carpas, que se llama instalación de atención alternativa, eventualmente podrá albergar 3.000 camas para pacientes, la mayoría de los cuales tendrían síntomas leves y no requerirían cuidados intensivos. Las autoridades describieron el sitio como un último recurso que entraría en funcionamiento si Chicago y los suburbios circundantes se quedaran sin camas de hospital.





McCormick Place converted to Hospital

Powering COVID-19 critical care facilities

It was just last month that McCormick Place hosted the Chicago Comic and Entertainment Expo. Now, the convention center in downtown Chicago is serving a more serious purpose.

The facility has been transformed into an alternate care facility for COVID-19 patients.

A variety of teams, including ComEd, worked around the clock to help repurpose the space.

Across three different units, the facility will have capacity for up to 3,000 patients who have less serious illnesses that do not require ventilators. The temporary hospital is being made operational in a series of phases.

“We’re committed to maintaining high reliability for all of our customers, but sites of critical public significance demand an even higher level of care,” said Shay Bahramirad, ComEd vice president of engineering and smart grid.

To ensure reliable power to the alternate care facility, ComEd performed proactive inspections of equipment that provides power to McCormick Place.

“Our team collaborated closely with McCormick Place engineers to ensure processes were understood and contingency plans are ready to be activated should there be a need,” Bahramirad said.

ComEd also has been inspecting circuits and equipment at more traditional care facilities, including hospitals, testing facilities and medical manufacturing sites, in the communities it serves.

The company has also established a multi-department COVID-19 Response Inspections Working Group. The group collaborates with municipalities, local chambers of commerce, non-profit agencies, faith-based organizations, and commercial and industrial customers to ensure that they have the level of service they need.

“Providing reliable power is always important, but as we watch our neighbors face COVID-19 challenges, we’re reminded of how significant it is,” Bahramirad said. “We’re proud to maintain high levels of reliability so we can help our customers have one less thing to worry about during this critical time.”

McCormick Place continued its dramatic transformation into a medical center Friday 17, 2020, as Gov. J.B. Pritzker unveiled the first 500 beds finished in anticipation of a possible crush of COVID-19 cases that could overwhelm Chicago-area hospitals.

The sprawling tent city, which is being called an alternate care facility, eventually will be able to hold 3,000 beds for patients, most of whom would have mild symptoms and not require intensive care. Officials described the site as a last resort that would become operational if Chicago and surrounding suburbs run out of hospital beds.