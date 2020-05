McDonald’s Celebra a los Trabajadores de la Salud y de Primeros Auxilios con “Thank You Meals” Gratis

Los héroes de primera línea podrán disfrutar de comidas gratis en restaurantes McDonald’s participantes en Estados Unidos

Chicago, Illinois (NED).– En reconocimiento a los trabajadores de salud, a los policías, a los bomberos y a los paramédicos que están comprometidos con nuestra salud y seguridad, McDonald’s ofrecerá comidas gratis - Thank You Meals* - entre el miércoles 22 de abril y el martes 5 de mayo, como un gesto de aprecio por su servicio.

Mientras la mayoría del país se queda en casa, McDonald’s ha permanecido abierto. Nuestros franquiciados y diligentes empleados en los restaurantes continúan sirviéndole comida caliente a las comunidades que necesitan opciones rápidas y accesibles, especialmente a aquellos en las primeras líneas, como los trabajadores de la salud y de primeros auxilios. La compañía esta agradecida por la continua dedicación y el compromiso de los empleados de McDonald’s que nos permiten permanecer abiertos para servir a nuestras comunidades durante estos momentos desafiantes.

Cada Thank You Meal estará disponible sin cargo alguno a través del drive-thru y para llevar en restaurantes McDonald’s participantes del país hasta el 5 de mayo. El Thank You Meal estará disponible durante el desayuno, el almuerzo o la cena, e incluirá una selección de sándwiches, bebidas, y un acompañamiento de las Papitas Mundialmente Famosas pequeño o un Hash Brown, junto con una nota de reconocimiento. Se servirá en la icónica caja del Happy Meal, con la esperanza de brindar una sonrisa además de deliciosa comida.

“Nos ha inspirado la forma en que nuestros franquiciados han estado haciendo hasta lo imposible por apoyar a sus comunidades locales en estos tiempos difíciles”, comentó Joe Erlinger, Presidente de McDonald’s USA. “Yo no podría estar más orgulloso de la forma en que nuestra compañía, nuestros franquiciados y nuestros proveedores se han unido para retribuir a quienes están trabajando incansablemente por nuestro país. Es nuestro sistema McDonald’s en su máxima expresión”.

Ya sea de día o de noche, estos héroes de primera línea pueden simplemente mostrar su identificación laboral, o estar en uniforme, para recibir una de las siguientes opciones del Thank You Meal:

Desayuno

La opción de un Egg McMuffin Meal®, un Chicken McGriddles® o un Bacon, Egg and Cheese Biscuit. Todas las opciones también vienen con un refresco, té o café caliente de cualquier tamaño, y un Hash Brown.

Almuerzo y Cena

Se ofrecerán como opciones un Double Cheeseburger, McNuggets® de 6 piezas o un Filet-O-Fish®. Todas las opciones también vienen con un refresco, té o café caliente de cualquier tamaño, y una porción pequeña de papitas.

Servirle a estos valientes hombres y mujeres no sería posible sin la dedicación y constancia de los empleados de los restaurantes que también están haciendo su parte para ayudar durante estos momentos. Los empleados de McDonald’s son el corazón del negocio y su salud y seguridad ha sido y sigue siendo la máxima prioridad de la compañía. McDonald’s ha implementado más de 50 nuevas medidas de seguridad para asegurar el bienestar de sus empleados y continúa explorando pasos de seguridad adicionales de acuerdo con las pautas de autoridades de salud locales y nacionales, incluyendo el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

“Los médicos de emergencia y otros trabajadores del cuidado de la salud que se encuentran en la primera línea pasan horas al día de pie y frecuentemente dejan de comer en un esfuerzo por cuidar de sus pacientes”, afirmó el Dr. William Jaquis, Presidente del American College of Emergency Physicians. “El Thank You Meal que McDonald’s ofrece a quienes arriesgan sus vidas día tras día es un gesto que valoramos mucho, ya que les permite tomarse un descanso con una comida caliente en medio de esta situación turbulenta”.

Durante crisis nacionales anteriores, McDonald’s siempre se ha dedicado a ayudar a las comunidades necesitadas, desde donar fondos a esfuerzos de ayuda hasta proveer alimentos para personas afectadas por desastres naturales. Nuestro compromiso de alimentar a los trabajadores de la salud y de primeros auxilios de nuestro país durante la actual pandemia forma parte de esa dedicación. Adicionalmente, las franquicias locales también han estado trabajando durante la crisis para apoyar a las comunidades a las que sus restaurantes consideran como su hogar.

“Nuestros restaurantes siempre han sido un lugar para que la comunidad se reúna y comparta momentos cotidianos y placenteros con familiares, amigos y vecinos”, comentó Carmen Solano De Carrier, Dueña/Operadora en Chicago y presidente de la Asociación de Dueños y Operadores Hispanos de McDonald’s (MHOA por sus siglas en ingles). “Y ahora, en tiempos como los que estamos viviendo, es más importante que nunca que nuestros restaurantes continúen sirviendo y ayudando a las comunidades que nos han apoyado durante tanto tiempo”.

Casi todos los restaurantes McDonald’s en Estados Unidos permanecen abiertos y están ofreciendo maneras convenientes y sin contacto para que los clientes puedan disfrutar de sus favoritos de McDonald’s a través de drive thru, para llevar, McDelivery, y mobile order & pay con nuestra aplicación.

*Los Thank You Meals serán ofrecidos en McDonald’s participantes en los Estados Unidos desde el 22 de abril hasta el 5 de mayo de 2020. Se requiere una identificación válida. Límite de uno por persona por día. Las opciones de menú pueden variar de un restaurante a otro. Visite McDonalds.com para más detalles.