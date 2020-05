Quedarse en casa 30 días más

Algunos lugares recreacionales y negocios podrán comenzar a operar

Berwyn, Illinois (NED).– El gobernador de Illinois J.B. Pritzker, anunció una extensión de 30 días más a su orden de quedarse en casa.

La orden antes de este anunció era mantenerse en el hogar hasta el 30 de abril, ahora será hasta el 30 de mayo.

Sin embargo en su conferencia de hoy dijo que se había cambiado la orden de permanecer en casa 30 días con algunas modificaciones a partir del 1 de mayo:

• RECREACIÓN AL AIRE LIBRE: Los parques estatales comenzarán una reapertura por fases bajo la guía del Departamento de Recursos Naturales. Se permitirá la pesca y la navegación en grupos de no más de dos personas. Puede encontrar una lista de parques que estarán abiertos el 1 de mayo y pautas adicionales en el sitio web del Departamento de Recursos Naturales de Illinois. El golf estará permitido bajo estrictas pautas de seguridad proporcionadas por el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois (DCEO) y al garantizar que se siga el distanciamiento social.

• NUEVOS NEGOCIOS ESENCIALES: Los invernaderos, centros de jardinería y viveros pueden reabrirse como negocios esenciales. Estas tiendas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social y deben exigir que los empleados y clientes se cubran la cara. Los servicios de aseo de animales también pueden reabrirse.

• VENTA AL POR MENOR NO ESENCIAL: las tiendas minoristas no designadas como negocios y operaciones no esenciales pueden volver a abrir para cumplir con los pedidos telefónicos y en línea mediante la recogida fuera de la tienda y la entrega.

• CUBIERTAS DE CARA: a partir del 1 de mayo, se requerirá que las personas usen una máscara o máscara facial cuando se encuentren en un lugar público donde no puedan mantener una distancia social de seis pies. Se requerirán revestimientos faciales en espacios públicos interiores, como tiendas. Este nuevo requisito se aplica a todas las personas mayores de dos años que pueden tolerar médicamente una máscara o una máscara facial.

• NEGOCIOS Y FABRICACIÓN ESENCIALES: Se requerirá que los negocios y fabricantes esenciales proporcionen coberturas faciales a todos los empleados que no puedan mantener un distanciamiento social de seis pies, así como que sigan nuevos requisitos que maximicen el distanciamiento social y prioricen el bienestar. de empleados y clientes. Esto incluirá límites de ocupación para negocios esenciales y precauciones como turnos escalonados y operar solo líneas esenciales para fabricantes.

• ESCUELAS: Las instituciones educativas pueden permitir y establecer procedimientos para recoger los suministros necesarios o las pertenencias de los estudiantes. Las mudanzas de dormitorios deben seguir pautas de salud pública, incluido el distanciamiento social.

New executive order will include the following modifications effective May 1

OUTDOOR RECREATION: State parks will begin a phased re-opening under guidance from the Department of Natural Resources. Fishing and boating in groups of no more than two people will be permitted. A list of parks that will be open on May 1 and additional guidelines can be found on the Illinois Department of Natural Resources website. Golf will be permitted under strict safety guidelines provided by the Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO) and when ensuring that social distancing is followed.

NEW ESSENTIAL BUSINESSES: Greenhouses, garden centers and nurseries may re-open as essential businesses. These stores must follow social distancing requirements and must require that employees and customers wear a face covering. Animal grooming services may also re-open.

NON-ESSENTIAL RETAIL: Retail stores not designated as non-essential businesses and operations may re-open to fulfill telephone and online orders through pick-up outside the store and delivery.

FACE COVERINGS: Beginning on May 1, individuals will be required to wear a face-covering or a mask when in a public place where they can’t maintain a six-foot social distance. Face-coverings will be required in public indoor spaces, such as stores. This new requirement applies to all individuals over the age of two who are able to medically tolerate a face-covering or a mask.

ESSENTIAL BUSINESSES AND MANUFACTURING: Essential businesses and manufacturers will be required to provide face-coverings to all employees who are not able to maintain six-feet of social distancing, as well as follow new requirements that maximize social distancing and prioritize the well-being of employees and customers. This will include occupancy limits for essential businesses and precautions such as staggering shifts and operating only essential lines for manufacturers.