¡Belleza! Andrea Legarreta enamora Instagram

Luego de las medidas de precaución que ha seguido la producción del programa "Hoy", la conductora Andrea Legarreta tuvo que quedarse en su casa para transmitir el matutino, pero algo que llamó la atención de sus fans fue el atrevido look que usó.

A la presentadora de Televisa le gusta presumir a través de Instagram los diferentes looks que usa en el foro, pero a pesar de que se quedó en su hogar para conducir el programa, la esposa de Erik Rubín no perdió el glamour para verse bonita.

A sus 48 años de edad la conductora Andrea Legarreta luce más bella que nunca, por lo que demostró que a pesar de estar en su casa, no pierde el estilo para lucir hermosa y atractiva; la presentadora usó un coqueto vestido que dejó fascinados a sus fans.

En la publicación agradeció a la boutique por el espectacular vestido que usó para transmitir el programa "Hoy". Los fans de la famosa aprovecharon para enviar comentarios muy halagadores por lo hermosa que lucía