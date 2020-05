Autoridades de Cicero Monitorean Centros de ancianos/Cicero officials have been monitoring the two Nursing Home

Identifican 163 residentes con Coronavirus

Los funcionarios de Cicero han estado monitoreando los dos centros de atención / hogar de ancianos en la ciudad desde el brote del coronavirus debido a la elevada tasa de infección que parece ser una tendencia en los centros de atención en todo el estado.

Durante las últimas cuatro semanas desde que se implementaron las restricciones de la pandemia, los inspectores de la ciudad de Cicero han emitido al menos 10 citas en City View en 5810 W. Cermak Road. Las citas se emitieron debido a que el Centro no exigió a sus empleados que usaran el EPP adecuado para protegerse al cuidar a los residentes.

City View tiene aproximadamente 320 residentes y 250 miembros del personal en la ubicación de Cermak Road. Hasta la semana pasada, el condado de Cook había notificado a la ciudad de Cicero que cerca de 20 residentes fueron identificados con coronavirus. Cuando se administraron las pruebas a los residentes allí, se identificó a 163 residentes con Coronavirus. Al día siguiente, las pruebas de los empleados del centro identificaron a 41 miembros del personal como diagnosticados con coronavirus.

El portavoz de Cicero Town, Ray Hanania, dijo esta semana que el Comité de Operaciones de Emergencia de Cicero (EOC), que fue establecido por el presidente Dominick en marzo para supervisar la respuesta de la ciudad a la pandemia de COVID-19, ha presentado quejas formales contra City View ante Illinois. Departamento de Salud Pública, que tiene autoridad sobre el centro de atención.

“Cicero fue una de las primeras comunidades en el norte de Illinois en emitir una orden obligatoria que requería que todos los empleados y clientes de negocios esenciales que incluyen hogares de ancianos y centros de atención, usaran máscaras faciales y también implementamos ese requisito en Town Hall para los empleados y visitantes de Town Town ", Dijo Hanania.

“Hemos sido proactivos para tratar de minimizar y contener la propagación del virus. Uno de los desafíos que tenemos es que Cicero es una comunidad densamente poblada con una gran cantidad de residentes que viven en lugares cerrados y que ha tenido un impacto en la propagación del virus ".

Hanania señaló que, según el Censo, Cicero tiene alrededor de 82,000 residentes, pero que el número no incluye a los residentes indocumentados, que el pueblo estima en 25,000 más.

“Cicero no distingue entre residentes documentados o indocumentados y tratamos a todos exactamente igual. Estamos muy orgullosos de nuestras políticas que brindan protección a los residentes indocumentados y residentes documentados ", dijo Hanania.

"Cicero fue el primer municipio en el estado de Illinois en implementar, una resolución para proteger a los residentes indocumentados en una proclamación llamada 'El espacio seguro' (santuario) Resolución que fue adoptada por la Junta de la Ciudad de Cicero el 12 de noviembre de 2008. ' Safe Space Resolution 'ha sido utilizado como modelo para otras declaraciones de "ciudades santuario" por otras comunidades, incluidos el condado de Cook, la ciudad de Chicago y el estado de Illinois ".

Hanania dijo que cuando compara Cicero con 107,000 residentes con los códigos postales vecinos de Chicago, ve que esos códigos postales tienen una tasa de infección de virus mucho más alta.

"Estamos en un área del condado de Cook, que representa casi la mitad de las infecciones en todo el estado, que es propensa a una mayor tasa de infección debido a la densidad de población", dijo Hanania.

"Esa es una razón por la cual seguimos instando a los residentes a quedarse en casa y solo salir cuando sea absolutamente necesario. Tomamos la temperatura de la frente de cada persona, incluidos los empleados que ingresan al Ayuntamiento de Cicero. A cualquiera que tenga una temperatura de 100 grados o más no se le permite ingresar al edificio e insta a ver a un proveedor de atención médica para obtener orientación ”, dijo Hanania.

A partir del miércoles, Cicero informó un total de 899 casos de coronavirus, con más de 200 de esos casos provenientes de una ubicación en el centro de atención de City View. El EOC ha confirmado que ha habido 22 muertes relacionadas con coronavirus, también con casi la mitad del centro de atención de City View.

Cicero publica actualizaciones sobre el coronavirus en el sitio web de la Ciudad en www.TheTownofCicero.com y en la página de Facebook de la Ciudad todos los días en inglés y en español para mantener a los residentes actualizados sobre el estado de la pandemia.

“El virus es una amenaza real para todos. La gente no debe bajar la guardia. El presidente Dominick ha hecho todo lo posible para implementar procedimientos para ayudar a reducir la tasa de infección, pero aún necesitamos que todos nuestros residentes se adhieran a las pautas básicas ”, dijo Hanania.

Los residentes deben llevar cubre bocas cada vez que estén fuera de sus hogares. Deben mantener el distanciamiento social de otros de al menos seis pies, deben lavarse las manos constantemente y mantener limpieza en su hogar para reducir posibles infecciones, dijo.

Cicero officials have been monitoring the two Nursing Home/Care Centers in the Town since the outbreak of the Coronavirus because of the heightened infection rate that appears to be a trend at care centers throughout the state.

During the past four weeks since the pandemic restrictions were implemented, inspectors for the Town of CIcero have issued at least 10 citations at City View at 5810 W. Cermak Road. The citations were issued because of the failure of the Center to require its employees to wear proper PPE for protection in caring for residents.

City View has approximately 320 residents and 250 staff members at the Cermak Road location. Up until last week, Cook County had notified the Town of Cicero that about 20 residents were identified as having coronavirus. When testing was administered to residents there, 163 residents were identified as having Coronavirus. The next day, testing of the center’s employees identified 41 staff members as being diagnosed with coronavirus.

Cicero Town Spokesman Ray Hanania said this week that the Cicero Emergency Operations Committee (EOC), which was set-up by President Dominick in March to oversee the town’s response to the COVID-19 pandemic, has filed formal complaints against City View with the Illinois Department of Public Health, which has authority over the care center.

“Cicero was one of the first communities in Northern Illinois to issue a mandatory order requiring all employees and customers at essential businesses that include nursing homes and care centers, to wear face masks and we also implemented that requirement at Town Hall for Town employees and visitors,” Hanania said.

“We have been proactive e to try to minimize and contain the spread of the virus. One of the challenges we have is that Cicero is a densely populated community with a large number of residents who live in close quarters ands that has had an impact in the spread of the virus.”

Hanania noted that according to the Census, Cicero has about 82,000 residents but that the number does not include undocumented residents which the Town estimates at 25,000 more.

“Cicero does not distinguish between documented or undocumented residents and we treat everyone exactly the same. We’re very proud of our policies that provide protections to undocumented residents and documented residents,” Hanania said.

"Cicero was the first municipality in the State of Illinois to implement, a resolution to protect undocumented residents in a proclamation called 'The Safe Space' (sanctuary) Resolution which was adopted by the Town of Cicero Board on November 12, 2008. Cicero's 'Safe Space Resolution' has been used as a model for other declarations of “Sanctuary Cities” by other communities including Cook County, the City of Chicago and the State of Illinois.”

Hanania said that when you compare Cicero with 107,000 residents to the neighboring Chicago zip codes, you see that those zip codes have a much higher virus infection rate.

“We are in an area of Cook County, which accounts for almost half of the infections in the entire state, that is prone to a higher infection rate because of population density,” Hanania said.

“That’s one reason why we continue to urge residents to stay home and only go out when absolutely necessary. We take the forehead temperature of every person including employees who enter Cicero Town Hall. Anyone who has a temperature of 100 degrees or more is not permitted to enter the building and urged to see a healthcare provider for guidance,” Hanania said.

As of Wednesday, Cicero reported a total of 899 coronavirus cases, with more than 200 of those cases coming from the one location at the City View care center. The EOC has confirmed there have been 22 coronavirus related fatalities, also with nearly half from the City View care center.

Cicero posts updates on the coronavirus on the Town website at www.TheTownofCicero.com and on the Town’s Facebook Page every day both in English and in Spanish to keep residents updated on the status of the pandemic.

“The virus is a real threat to everyone. People should not let their guard down. President Dominick has done everything possible to implement procedures to help reduce the infection rate but we still need all of our residents to adhere to the basic guidelines,” Hanania said.

Residents should wear facemarks anytime they are out of their homes. They should maintain social distancing from others of at least six feet. And, they should be constantly Washing their hands and cleaning their homes to reduce possible infection, he said.