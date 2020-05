Carta Abierta al Público: ¡Por TI llevó una máscara, no por mí!

Llevo una máscara en público, no para mí, sino para TI. Quiero que sepas que estoy lo suficientemente educado como para saber que podría ser asintomático y aún contagiarte el virus.

No, no "vivo con miedo" al virus, solo quiero ser parte de la solución, no del problema. No siento que el "gobierno me esté controlando", siento que soy un adulto que contribuye a la sociedad y quiero enseñar a los niños lo mismo.

Quiero que crezcan como lo hice yo sabiendo que el mundo no gira a mi alrededor. Que no todo se trata de mí y mi comodidad. Que si todos pudiéramos vivir con la consideración de otras personas en mente, todo este mundo sería un lugar mucho mejor. Usar una máscara no me hace débil, asustado, estúpido o incluso "controlado", me hace considerado. Cuando pienses en cómo te ves, o en lo incómodo que es o lo que otros piensan de ti, solo imagina a alguien cercano a ti ... Un padre, una madre, un abuelo, una tía o un tío ahogándose con un respirador o un ventilador. Luego pregúntate si podrías haberlo absorbido un poco por ellos ...

Puedes copiar y pegar en algún lugar de tu casa, sacar copias y dárselos a otras personas o tomar foto y enviarlo por teléfono, computadora o en cualquier página social. Publicado en el periódico EL DIA