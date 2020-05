Cicero se une para celebrar el cumpleaños de un niño y una jovencita/Cicero comes together to help celebrate children birthdays

Voluntarios, residentes y funcionarios de la ciudad se reunieron en un desfile de "distancia social" para celebrar los cumpleaños de Angel Herrera de 6 años y de Cara Cundari, de 15 años.

Los padres de Angel, Efraín y Araceli Herrera, y los padres de Cara, Emilio y Melissa Cundari, dijeron estar abrumados por la efusión de apoyo para sus hijos cuyas celebraciones de cumpleaños han sido interrumpidas por las restricciones de Coronavirus.

Ambos desfiles se efectuaron el lunes 27 de abril.

Los vehículos que participaron en el Desfile de distancia social para Angel Herrera se reunieron a las 4 PM en el Edificio de Seguridad Pública de Cicero en el 5410 West 34th Street y luego comenzararon el desfile pasando la casa de Herrera en el 3307 S. 58th Court a las 4:30 PM.

La caravana de Cara Cundari comenzó a las 4:45 PM en el 3600 South 55th Avenue, al lado de Drexel Field, y luego el desfile pasó por la casa de Cara en el 3611 S. 55th Court a las 5 PM.

Ambas procesiones de cumpleaños incluyeron vehículos del Departamento de Policía y Bomberos de Cicero, así como vehículos de amigos, familiares y funcionarios.

"Cuando me enteré de estos cumpleaños, me sentí muy mal y me alegré de ayudar cuando los padres se pusieron en contacto con varios representantes de la ciudad", dijo el presidente de la ciudad, Larry Dominick, quien celebró su propio cumpleaños la semana pasada en su casa con su familia inmediata.

“Como adultos, podemos celebrar nuestros cumpleaños en cualquier momento y de cualquier manera. Pero para los jovencitos como el pequeño Angel Herrera y Cara Cundari, una celebración de cumpleaños es muy importante”.

Dominick dijo que se han organizado desfiles similares para otros niños en la ciudad.

Los miembros de la familia y los funcionarios dejaron regalos de cumpleaños frente a las casas cuando pasaron por la casa. Los bomberos con máscaras faciales y protecciones de coronavirus tomaron los obsequios de los transeúntes y se los entregaron a la familia.

Cicero está apoyando a las familias que desean organizar desfiles de caravanas de distancia social para niños (de 16 años y menores) para celebrar cumpleaños. Las familias también pueden pedirle a la Ciudad que envíe un auto de la Policía para participar en los cortos desfiles de cumpleaños comunicándose con el Portavoz de la Ciudad Ray Hanania en rhanania@TheTownofCicero.com.

La ciudad recomienda que los desfiles de cumpleaños se limiten a no más de 10 autos. Los autos de la policía podrán participar según disponibilidad y no se pueden garantizar. Las familias también pueden compartir imágenes digitales de los desfiles con la Ciudad para colocarlas en la página de Facebook de la Ciudad.

Cicero comes together to help celebrate children birthdays

Volunteers, residents and Town Officials gathered in a “Social Distancing” parade to celebrate the birthdays of two young Cicero children on (Monday April 27), for 6-year-old Angel Herrera and 15-year-old Cara Cundari.

Angel’s parents, Efrain and Araceli Herrera, and Cara’s parents, Emilio and Melissa Cundari, said they were overwhelmed by the outpouring of support for their children whose birthday celebrations were interrupted by the Coronavirus restrictions.

Both parades were held on Monday April 27.

Vehicles who participated in the Social Distancing Parade for Angel Herrera gathered at the Cicero Public Safety Building at 5410 West 34th Street and then began the parade past the Herrera home at 3307 S. 58th Court.

The caravan for Cara Cundari was staged right after at 3600 South 55th Avenue, next to Drexel Field, and then began the parade past Cara’s home at 3611 S. 55th Court.

Both birthday processions included Cicero Police and Fire Department vehicles, as well as vehicles of friends, relatives and officials.

“When I heard about these birthdays, I felt very bad and was happy to help when the parents contacted several Town representatives,” said Town President Larry Dominick who celebrated his own birthday last week in his home with his immediate family.

“As an adult, we can celebrate our birthdays anytime and in any way. But for young people like Angel Herrera and Cara Cundari, a birthday celebration is so important.”

Dominick said that similar parades have been organized for other children in the Town.

Family members and officials dropped off birthday gifts in front of the homes as they passed them. Firefighters in full face masks and coronavirus protections took gifts from passersby and presented them to the family.

Cicero is supporting families who wish to organize Social Distancing Caravan Parades for children (16 and under) to celebrate birthdays. Families can also ask the Town to send a Police car to participate in the short birthday parades by contacting Town Spokesman Ray Hanania at rhanania@TheTownofCicero.com.

The Town recommends that the Birthday parades be limited to no more than 10 cars. Police cars will be able to participate based on availability and cannot be guaranteed. Families can share digital images of the parades with the Town for placement on the Town Facebook page, also.