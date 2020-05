Defensores de los inquilinos protestan en la Plaza Daley/Housing advocates hold rent protest at Daley Plaza

Chicago, Illinois.– Los defensores de inquilinos protestaron afuera de la Plaza Daley el jueves para expresar su preocupación por la respuesta de la ciudad y el estado a los inquilinos durante la pandemia de coronavirus.

Varios automovilistas manejaron alrededor de la plaza Daley tocando las bocinas de sus autos con el propósito de llamar la atención de las autoridades de la ciudad y del estado que hagan más para ayudar a los inquilinos durante esta crisis.

“Hoy el 1º de mayo, se vence la renta y no se ha hecho nada sustancial, desde el punto de vista político, desde la ciudad o el estado que se ha diseñado para proteger a los residentes de Illinois ", dijo Rod Wilson, del Centro Eugenia Burns Hope.

Trillones en dinero de estímulo federal ya han enviado a innumerables personas y empresas en todo el país, pero los críticos afirman que se ha hecho poco para proteger a los inquilinos vulnerables a nivel local.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ordenó una moratoria en las nuevas solicitudes de desalojo hasta fines de mayo, cuando la orden de quedarse en casa podría expirar.

Pritzker ha dicho repetidamente que la ley estatal le impide tomar medidas y afirma que los legisladores tienen que aprobar una nueva ley de alquiler.

Los manifestantes no estuvieron de acuerdo el jueves, alegando que el gobernador y el alcalde de Chicago, Lori Lightfoot, pueden usar poderes de emergencia para justificar más ayuda para los inquilinos.

"Sabemos que ayer hubo una mordida sonora sobre una promesa de solidaridad, pero también sabemos que algunas de esas mismas personas en el escenario estaban todas en la corte de desalojo la semana pasada tratando de desalojar a las personas", dijo Wilson.

Algunos de los principales prestamistas hipotecarios y grupos de propietarios en Chicago firmaron una promesa no vinculante el miércoles diciendo que serían flexibles con los pagos atrasados.

Los prestamistas y los líderes de la industria se unieron a Lightfoot para firmar el "Compromiso de Solidaridad con la Vivienda de Chicago", que según un comunicado significa que trabajarán para "ofrecer a los inquilinos elegibles y a los titulares de hipotecas acuerdos de pago diferido y otra ayuda financiera" si no pueden pagar.

Algunos de esos prestamistas incluyeron Bank of America, US Bank, BMO Harris, PNC Bank y Wintrust.

Los críticos argumentaron que la promesa es voluntaria y alegan que aún se están ejecutando ejecuciones hipotecarias.

Chicago, Illinois.– Housing advocates gathered outside Daley Plaza Thursday to voice concern about the city and state’s response to renters during the coronavirus pandemic.

Motorists circled around the plaza honking their horns calling on city and state leaders to do more to help renters during the crisis.

“Today May 1. Rent is due. And there has been nothing substantial done — policy wise — from the city or the state that has been laid out to protect Illinois residents,” said Rod Wilson of the Eugenia Burns Hope Center.

Trillions in federal stimulus money has already gone out to countless of individuals and business across the country, but critics claim little has been done to protect vulnerable renters on a local level.

Illinois Gov. JB Pritzker has already ordered a moratorium on new eviction filings through the end of May when the stay-at-home order could possibly expire.

Pritzker has repeatedly said state law prevents him from taking action and claims legislators have to pass a new rent bill.

Protesters Thursday disagreed, claiming the governor and Chicago Mayor Lori Lightfoot can use emergency powers to justify more help for renters.

“We know there was a soundbite yesterday about a solidarity pledge, but we also know some of those same folks on stage were all just in eviction court last week trying to evict people,” said Wilson.

Some of the biggest mortgage lenders and landlord groups in Chicago signed a non-binding pledge Wednesday saying they would be flexible with late payments.

Lenders and industry leaders joined Lightfoot to sign the “Chicago Housing Solidarity Pledge,” which according to a release means they will work to “offer eligible renters and mortgage holders deferred payment agreements and other financial relief” if they can’t pay.

Some of those lenders included Bank of America, US Bank, BMO Harris, PNC Bank and Wintrust.

Critics argued the pledge is voluntary and allege foreclosures are still happening.