El virus en la historia de América

El virus es tan o más viejo que la especie humana. Se cree que el primer ataque de un virus sucedió en el periodo neolítico, unos 12.000 años antes del presente. La reciente experiencia de España, Italia y específicamente de New York nos puede ayudar a comprender lo terrible que fue el ataque de la viruela y el sarampión en las poblaciones indígenas del “nuevo mundo”.

Cuando los primeros europeos se dirigieron a América, no solo empacaron sus armas de fuego sino también sus males biológicos. La viruela y el sarampión fueron dos de los más letales que trajeron a tierras de los aztecas, incas, chibchas, siux, cheyenes, etc.

El sistema inmunológico de la población indígena no estaba condicionado para un ataque viral proveniente de Europa. En el primer contacto, los indígenas de América se contagiaron y murieron no solamente en miles, sino en millones.

En menos de un siglo la población indígena de los territorios del nuevo mundo fue prácticamente aniquilada. Se cree que 90% de esta población pereció a raíz de las batallas de la “conquista”, del abuso físico de los “conquistadores”, y especialmente a causa del contagio de la viruela, el sarampión u otro tipo de enfermedades netamente europeas.

Cuando llegó Cristóbal Colón a la isla La Española en el Caribe, se calcula que había aproximadamente un millón y medio de indígenas. En 1509 se redujo a 60.000 y en 1518 a 11.000. El sociólogo mexicano Héctor Díaz Polanco nos dice que los indígenas del Caribe se desmoronaron en un par de décadas. Hoy, no existe un grupo indígena sobreviviente en este territorio.

Lo que sucedió en La Española, también ocurrió en territorio azteca con la llegada de la expedición de Hernán Cortés en 1519, con la de Francisco Pizarro en Cusco (Perú) en 1532 y la de Gonzalo Jiménez de Quezada en territorio chibcha (Colombia) en 1539.

El gran mito de la “conquista” española es que unos cuantos españoles doblegaron con sus armas y su ferocidad a miles de soldados indígenas. Lo anterior en parte es cierto, pero también es un hecho que las derrotas de los dos imperios más fueres en México y Perú son producto de las alianzas que los españoles lograron con los indígenas enemigos de los imperios.

Sin embargo, fueron los males biológicos, los cuales acabaron con la vida de millones de indígenas en tierras americanas.

Si comparamos las muertes que se reportan en New York por el coronavirus, éstas son minúsculas con lo que ocurrió en el periodo de la conquista. La viruela y el sarampión mató a millones de americanos indígenas.

Humberto Caspa, Ph.D. es investigador de Economics On The Move