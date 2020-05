IDES Processes More Than 830,000 Unemployment Claims in Last Eight Weeks/IDES procesa más de 830,000 reclamos de desempleo en las últimas ocho semanas

El número de reclamos iniciales disminuyó lentamente desde que comenzó la crisis de COVID-19

Springfield, Illinois (NED).– El Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois (IDES) publicó hoy nuevos datos estatales que muestran que el departamento procesó 81,596 nuevos reclamos iniciales de desempleo para la semana que finaliza el 25 de abril y ahora ha procesado más de 830,000 reclamos iniciales de desempleo del 1 de marzo al 25 de abril. 10 veces la cantidad de reclamos que el departamento procesó durante el mismo período del año pasado, cuando IDES procesó solo 69,000 reclamos iniciales de desempleo.

Illinois está comenzando a experimentar una ligera disminución en el número de nuevos reclamos iniciales desde su máximo de más de 100,000 reclamos procesados ​​el 21 de marzo de 2020. Los datos de reclamos de desempleo en todo el estado, que reflejan la actividad de la semana anterior, estarán disponibles en el sitio web de IDES Todos los jueves por la tarde.

Para gestionar la demanda sin precedentes, IDES trabajó rápidamente para revisar la infraestructura de su sitio web, expandió la capacidad de la web y del centro de llamadas, y aseguró asociaciones de proveedores externos para implementar y racionalizar nuevos programas que mejoran las capacidades de archivo. El departamento también está creando un centro de llamadas virtual, que casi duplicará la capacidad actual del centro de llamadas con los representantes de centros de llamadas con sede en Illinois.

IDES renunció a la semana de espera para los reclamantes, fue uno de los primeros estados en implementar la Compensación federal de desempleo pandémico (FPUC), que proporciona $ 600 adicionales cada semana en beneficios financiados por el gobierno federal para los elegibles de Illinois, y recientemente implementó la Compensación de desempleo pandémico de emergencia (PEUC) ), que proporciona hasta 13 semanas de beneficios financiados por el gobierno federal a personas que han agotado sus beneficios estatales regulares de desempleo.

La Ley CARES también creó la Asistencia federal para el desempleo pandémico (FPUA), un nuevo programa para personas que generalmente no están cubiertas por el sistema de desempleo del estado. El departamento está contratando a Deloitte para lanzar este sistema la semana del 11 de mayo.

Aquellos que tengan preguntas o necesiten asistencia con los beneficios de desempleo en este momento, deben visitar IDES.Illinois.gov.

IDES Processes More Than 830,000 Unemployment Claims in Last Eight Weeks

Number of Initial Claims Slowly Decreasing Since COVID-19 Crisis Began

Springfield, Illinois (NED).– The Illinois Department of Employment Security (IDES) today released new statewide data showing the department processed 81,596 new initial unemployment claims for the week ending April 25 and has now processed more than 830,000 initial unemployment claims from March 1 through April 25. This is 10 times the number of claims the department processed over the same period last year, when IDES processed just 69,000 initial unemployment claims.

Illinois is beginning to experience a slight decline in the number of new initial claims since its peak of more than 100,000 processed claims on March 21, 2020. Statewide unemployment claims data, which reflects activity for the week prior, will be available on the IDES website every Thursday afternoon.

To manage the unprecedented demand, IDES worked quickly to overhaul its website infrastructure, expanded web and call center capacity, and secured third party vendor partnerships to further implement and streamline new programs that enhance filing capabilities. The department is also standing up a virtual call center, that will nearly double current call center capacity with Illinois-based call center representatives.

IDES waived the waiting week for claimants, was one of the first states to implement the Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC), which provides an additional $600 each week in federally funded benefits to eligible Illinoisans, and recently implemented the Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC), which provides up to 13 weeks’ worth of federally funded benefits to individuals who have exhausted their regular state unemployment benefits.

The CARES Act also created Federal Pandemic Unemployment Assistance (FPUA), a new program for people who are not typically covered by the state’s unemployment system. The department is contracting with Deloitte to launch this system the week of May 11.

Those with questions or in need of assistance with unemployment benefits at this time are encouraged to visit IDES.Illinois.gov.