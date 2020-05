Mientras el gobernador J.B. Pritzker se prepara/Gov. J.B. Pritzker prepares to implement

Mientras el gobernador J.B. Pritzker se prepara para implementar su tercera orden de emergencia para reducir la propagación de COVID-19, nueva legislación requiere que el gobernador obtenga permiso de la Asamblea General

La legislación presentada por el senador estatal Dan McConchie, republicano de Hawthorn Woods, aún le permitiría al gobernador la posibilidad de declarar un estado de emergencia y usar órdenes ejecutivas como lo ha hecho Pritzker, pero una vez que finalice la orden inicial de 30 días, los legisladores lo harán. Hay que convocar y votar para permitir que el gobernador lo haga nuevamente.

McConchie dijo que la ley estatal permite una declaración de emergencia de 30 días, pero no brinda orientación en órdenes posteriores.

"No hay nada en la ley actual que le impida renovar esa proclamación cada treinta días indefinidamente", dijo. "Cada vez que el gobernador va a renovar su proclamación de un área de desastre, [necesitará] la aprobación de la Asamblea General antes de poder hacerlo".

En casos como la actual pandemia COVID-19, donde los legisladores se pondrían en peligro al convocar, McConchie dijo que también hay una disposición para eso.

"Si la legislatura no puede votar debido a preocupaciones por la salud y la seguridad, los cuatro líderes legislativos pueden aprobar la declaración siempre que lo hagan por escrito y lo hagan por unanimidad", dijo.

Un juez en el condado de Clay levantó el lunes la orden ejecutiva de Pritzker de quedarse en casa para un legislador estatal que la impugnó.

Otros estados han tomado medidas para limitar los poderes ejecutivos de su gobernador. En Michigan, los legisladores inicialmente votaron para permitir que la Gobernadora Gretchen Whitmer extendiera su declaración de emergencia, pero desde entonces han comenzado a aprobar leyes que pondrían límites a su autoridad. También se ha enfrentado a demandas por algunas de sus órdenes ejecutivas.

Cole Lauterbach, Reportero de The Center Square.

