Muere a los 89 años el actor Aarón Hernán

El actor mexicano Aarón Hernán falleció a los 89 años, noticia que fue confirmada a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), el deceso se debió a un infarto al miocardio.

“Falleció a las 5:50 de la tarde, le dio un infarto, él estaba con un cuidador que le pagaban sus hijos para estar con él las 24 horas del día porque ahorita nosotros no tenemos cuidadores y se dio aviso a enfermería, corrieron todos pero él ya había fallecido, fue un infarto agudo al miocardio y no hubo nada que hacer”, confirmó a Notimex Elisa Furlong, directora de La Casa del Actor, donde residía el histrión.

Los restos de nuestro C. Aarón Hernán, residente de la Casa del Actor y quien falleciera el día de hoy a causa de un infarto agudo al miocardio, serán velados en la agencia funeraria Gayosso de Félix Cuevas. ¡Buen Viaje Compañero!

Reconocido por su actuación en telenovelas como La Mentira y Sortilegio, el primer actor había sufrido una caída que le lastimó la cadera por lo que fue sometido a una cirugía y se recuperaba satisfactoriamente en la residencia antes mencionada, por ello su deceso fue inesperado, según explicó Furlong.