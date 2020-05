Hija de Carlos Bonavides ESTALLA contra el actor por comentarios sobre su madre

La hija de Carlos Bonavides, una joven de 18 años de edad llamada Aylin Fernanda, decidió ya no intentar tener una relación con su padre después de que llamará a su madre una “aventura de una noche”.

Una fuente cercana a la joven aseguró que se encuentra desconsolada por las declaraciones de Carlos Bonavides sobre su relación con su madre, la cual aseguró que fue inexistente y duró solo una noche.

“Aylin es una gran chica, bien educada y madura, pero las palabras de Carlos Bonavides le dolieron, pues hirieron a su madre, la dejó como una mujer ligera. Estaba devastada, se arrepintió de hacerlo público todo”.

Aylin Fernanda, quien negó esperar dinero o fama por parte de su padre, Carlos Bonavides, había declarado que solo deseaba tener una relación con el actor y recuperar los años perdidos, pero ahora dice haber cambiado de opinión.

Meses atrás, Aylin Fernanda acudió a los medios de comunicación para revelarse como la hija no reconocida de Carlos Bonavides con Carmen Barrera de Tijuana, Baja California.

De acuerdo a la joven, cuando su madre tenía 18 años de edad, tuvo una relación amorosa con Carlos Bonavides, lo que el actor negó y aseguró que fue una aventura de una noche cuando estaba borracho, lo que decepcionó a su hija.

“Que sea hombre, que no diga que fue una noche de pasión porque la pasión no embarazó a Carmen, su borrachera no embarazó a Carmen, el que la embarazó fue él y ahora se le caen los pantalones diciendo que fue una noche”, dijo la tía de la joven.

Carlos Bonavides afirmó estar dispuesto a realizar una prueba de ADN para comprobar su paternidad, pero la familia de Aylin se negó a realizarla si implicaba que ellos debían pagarla.