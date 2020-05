IDOC organiza ceremonia virtual para reconocer héroes pasados y presentes

Springfield, Illinois - El Departamento de Correcciones de Illinois (IDOC) está reconociendo a sus héroes pasados ​​y presentes durante la Semana de Empleados y Oficiales Correccionales del 3 al 9 de mayo. El miércoles, el Departamento organizó una Ceremonia de Memorial Wall en vivo en Facebook. Como muchos otros eventos en este momento, esta tradición de larga data tenía un aspecto diferente, pero el mismo espíritu. El Departamento reemplazó su reunión típica de empleados, personal ejecutivo y guardia de honor con una experiencia virtual simplificada y socialmente distanciada.

"Mientras navegamos por los desafíos actuales, reconocer a nuestros héroes caídos y nuestra fuerza laboral de élite sigue siendo una prioridad", dijo el director de IDOC, Rob Jeffreys. "Estoy extremadamente orgulloso de nuestro personal que trabaja silenciosamente día tras día protegiendo la seguridad pública con profesionalismo, cortesía e integridad".

Además de honrar a los empleados de IDOC que han sacrificado sus vidas en el cumplimiento del deber, el personal que falleció en el último año fue reconocido con una llamada de radio de "fin de reloj".

Tradicionalmente, el Departamento nomina a docenas de empleados de instalaciones en todo el estado por la oportunidad de recibir el más alto honor de Oficial Correccional del Año, Empleado del Año y Agente de Libertad Condicional del Año en la Ceremonia de Memorial Wall. Este año, todo el personal de IDOC fue honrado por sus esfuerzos trabajando en la primera línea de la pandemia COVID-19.

IDOC Hosts Virtual Ceremony to Recognize Past and Present Heroes

Springfield, Illinois - The Illinois Department of Corrections (IDOC) is recognizing its past and present heroes during Correctional Officers and Employees Week May 3-9. On Wednesday, the Department hosted a Memorial Wall Ceremony live on Facebook. Like many other events right now, this time-honored tradition had a different look, but the same spirit. The Department replaced its typical gathering of employees, executive staff, and honor guard with a simplified, socially distanced virtual experience.



“As we navigate current challenges, recognizing our fallen heroes and elite workforce remains a priority,” said IDOC Director Rob Jeffreys. “I am extremely proud of our staff who quietly work day in and day out protecting public safety with professionalism, civility, and integrity.”



In addition to honoring IDOC employees who have sacrificed their lives in the line of duty, staff who have passed away over the last year were recognized with an “end of watch” radio call.

Traditionally, the Department nominates dozens of employees from facilities across the state for the opportunity to receive the highest honor of Correctional Officer of the Year, Employee of the Year, and Parole Agent of the Year at the Memorial Wall Ceremony.

This year, all IDOC staff were honored for their efforts working the frontlines of the COVID-19 pandemic.