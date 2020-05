La Construcción del Muro Fronterizo Se Acelera Durante la Pandemia de COVID-19 /Border Wall Construction Accelerates during Global Pandemic

Mientras el país confronta la pandemia de COVID-19, la administración Trump acelera la construcción de su muro fronterizo en el Suroeste, en detrimento de los parajes silvestres, las poblaciones y los trabajadores de la salud que luchan contra el virus con recursos limitados en sus hospitales y comunidades.

Durante la pandemia, se están levantando barreras en Arizona, Nuevo México, California y Texas. La administración continúa transfiriendo dinero de cuentas militares para construir el muro, pese a que el proceso de reautorización confronta tres retos legales en las cortes.

Recientemente, la administración retiró fondos de proyectos en el extranjero para refinanciar obras militares que se vieron privadas de sus fondos debido a la construcción del muro. El monto de las obras del muro se eleva ya a los $15.000 millones.

Mientras tanto, los hospitales y trabajadores de primera línea laboran con una grave falta de recursos. Trabajadores de la salud, congresistas y grupos comunitarios urgen a que se detengan por completo las obras del muro y a que se destinen todos los fondos a combatir la pandemia.



Aquí podrán ver video de la destrucción que ocurre en Barry Goldwater Range y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabeza Prieta, en Arizona, y fotos de las construcciones en Jacumba Wilderness, en California. Los proyectos en estos dos estados están cortando un tajo a través de terrenos tribales en las reservaciones Quechan y Cocopah, además de en muchos lugares sagrados importantes como los territorios de los O’odham y otras naciones indígenas. https://www.biologicaldiversity.org/resourcespace/pages/search.php?search=%21collection1202&k=92ef6f7763



Border Wall Construction Accelerates during Global Pandemic



As the country faces a global pandemic, the Trump administration is ramping up construction of its border wall in the Southwest— at the detriment of wildlands, towns and health care workers who are facing limited resources in their hospitals and communities.

NEW: During the pandemic, new walls are going up in AZ, NM, CA, and TX.

The Trump administration continues transferring money from military accounts— even as the reauthorization process faces three ongoing legal challenges— to construct the wall. Most recently, the administration pulled funds from overseas projects to backfill domestic military construction projects it had previously raided to pay for construction. Border wall projects are now estimated to total over $15 billion.

While the administration continues funneling billions of dollars into construction, hospitals and frontline workers are still facing severely under-resourced working conditions. Healthcare workers, members of Congress and community groups are calling for an immediate halt on construction and shifting of border wall funds to COVID-19 response.

See footage of destruction happening in the Barry Goldwater Range and Cabeza Prieta National Wildlife Refuge in Arizona and construction photos from the Jacumba Wilderness in California. Projects in Arizona and California are currently slicing through Tribal land on the Quechan and Cocopah reservations, as well as many sacred sites important to the O’odham and other Native American Nations. https://www.biologicaldiversity.org/resourcespace/pages/search.php?search=%21collection1202&k=92ef6f7763