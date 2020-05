NBA pide no hacer pruebas si no hay síntomas de Covid-19

La NBA emitió un memorando el jueves por la noche aconsejando a los equipos que no organicen pruebas de coronavirus para jugadores y personal asintomáticos, dijeron fuentes de la liga.

El memo dice: "Por el momento, no es apropiado en el entorno actual de salud pública evaluar regularmente a todos los jugadores y al personal para detectar el coronavirus".

A raíz de la suspensión de la temporada de la NBA en marzo, algunos equipos fueron criticados cuando pudieron organizar las pruebas de todos sus equipos en un momento en que las pruebas eran difíciles de obtener en los primeros días de la pandemia.

Los equipos recibieron instrucciones de tomar cualquier decisión sobre la evaluación de cualquier jugador o personal en consulta con un especialista en enfermedades infecciosas, y en consideración de las circunstancias individuales del paciente y orientación sobre las pruebas relacionadas con Covid-19 del CDC y de la autoridad de salud local mercado del equipo .

El memorándum también dice que la NBA todavía está buscando oportunidades para hacer pruebas en toda la liga, y anticipa implementar una cuando se reanuden las actividades organizadas por el equipo.

Esto ocurre cuando la NBA, como muchas empresas en todo el país, está tratando de descubrir cómo navegar a través de las aguas verdaderamente inexploradas que el mundo enfrenta en medio del caos continuo causado por la pandemia. Adrian Wojnarowski de ESPN informó el jueves por la noche que la NBA espera cerca de 15,000 pruebas para completar su temporada si ésta se puede reanudar.

Mientras tanto, los equipos podrán comenzar a hacer que los jugadores entrenen en sus instalaciones en circunstancias muy limitadas, con solo un par de ellos permitidos al mismo tiempo, no entrenar juntos, y solo en lugares donde se han levantado confinamientos, comenzando el 8 de mayo.