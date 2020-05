Organizaciones sin fines de lucro de Ecuador trabajan para combatir a Covid-19

Con los casos de Coronavirus aumentando rápidamente en todo el mundo, existe una falta de conciencia sobre la pandemia en América Latina. El brote ha afectado drásticamente a la región, específicamente a Ecuador. Un país biodiverso, que reclama el hogar de las espectaculares Islas Galápagos y los impresionantes bosques nubosos, Ecuador ha sido particularmente afectado por este nuevo virus. Con Covid-19 escalando en todo el país, la caída de los precios del petróleo y la falta de viajes, Ecuador está experimentando grandes dificultades económicas y humanitarias sin un final a la vista.

El fondo de progreso sin fines de lucro POR TODOS, publicó el primer informe de rendición de cuentas del fondo sobre las soluciones implementadas para mitigar la crisis de COVID-19 en Ecuador. Sevilla comentó que se han logrado avances trascendentales en cuatro líneas de acción urgentes: 1) asistencia alimentaria y económica para mantener el aislamiento y el distanciamiento, 2) pruebas para la detección de COVID-19, 3) centros de tiraje respiratorio y 4) protección personal y asistencia crítica, pero aún queda trabajo por hacer.

El fondo se ha unido al banco de alimentos sin fines de lucro SOS Ecuador en Guayaquil para brindar la ayuda que tanto necesitan las ciudades de Ecuador. A pesar de este progreso, Sevilla insta a las partes interesadas de los Estados Unidos a colaborar en sus esfuerzos contra el coronavirus para ayudar a mitigar este desastre y reforzar la relación bilateral entre las dos naciones.

Ecuador Nonprofits Work to Fight Covid-19

in Devastated Country



With cases of the Coronavirus rapidly increasing around the world, there is a lack of awareness concerning the pandemic in Latin America. The outbreak has drastically affected the region, specifically, Ecuador. A biodiverse country, which claims home to the spectacular Galapagos Islands and breathtaking Cloud Forests, Ecuador has been particularly hit hard by this novel virus. With Covid-19 escalating throughout the country, falling oil prices and lack of travel, Ecuador is experiencing vast economic and humanitarian hardship with no end in sight.



The nonprofit progress fund POR TODOS, released the fund’s first accountability report regarding the solutions implemented to mitigate the COVID-19 crisis in Ecuador. Sevilla commented that momentous progress has been made along four urgent lines of action: 1) food and economic assistance to maintain isolation and distancing, 2) tests for the detection of COVID-19, 3) respiratory triage centers, and 4) personal protection and critical assistance, but there is work still to be done.

The fund has united with nonprofit food bank SOS Ecuador in Guayaquil to bring much needed relief to Ecuador’s cities. Despite this progress, Sevilla urges U.S. stakeholders to collaborate in their efforts against the coronavirus to help mitigate this disaster and bolster the bilateral relationship between the two nations.