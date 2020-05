Procuradores de la Nación piden transparencia, flexibilidad y equidad en el Programa de Protección de Pago de Cheque a Pequeños Negocios

Chicago, Illinois (NED).– El Procurador General Kwame Raoul se unió hoy a una coalición de 24 fiscales generales estatales para solicitar cambios clave en el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para garantizar que los fondos se distribuyan de manera justa y equitativa.

En una carta al liderazgo del Congreso, Raoul y la coalición expresan su preocupación de que el programa, mientras ayuda a algunas pequeñas empresas y sus empleados, adolece de una falta de transparencia, conocimiento técnico y funcionalidad que llevó a que los fondos se distribuyan de una manera que beneficia demasiado a los grandes, empresas bien conectadas. Como resultado, Raoul y procuradores generales argumentan que tanto la primera como la segunda ronda de financiación han dejado a muchas pequeñas empresas en todo el país desatendidas por el PPP.

"Las pequeñas empresas están en el corazón de nuestras comunidades, y no deberían tener que competir con grandes empresas que cotizan en bolsa por los fondos destinados a ellas", dijo Raoul. "COVID-19 ha impactado desproporcionadamente a las comunidades minoritarias, por lo que es fundamental que cualquier ronda futura de financiación del PPP incluya una distribución equitativa a las pequeñas empresas propiedad de minorías".

Raoul y la coalición están pidiendo al Congreso que adopte las siguientes medidas antes de asignar fondos adicionales de PPP:



• Aumentar el acceso justo a la financiación para pequeñas empresas: el Congreso debería exigir a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) que brinde una orientación más sólida y explícita a los prestamistas para garantizar que la financiación se destina a las pequeñas empresas y no a las grandes empresas que cotizan en bolsa. Además, Raoul y la coalición instan al Congreso a adoptar reglas que prohíban a los prestamistas dar preferencia a ciertas categorías de solicitantes sobre otras, como los clientes existentes, más grandes o clientes cuyas deudas actuales podrían crear conflictos de intereses para el prestamista.



• Asegurar una distribución equitativa: una parte de cualquier financiamiento futuro para el programa debe asignarse exclusivamente a pequeñas empresas propiedad de minorías. Esa financiación debería distribuirse equitativamente en las áreas metropolitanas, y los bancos pequeños y las cooperativas de crédito deberían estar representados equitativamente como fuentes de préstamo involucradas en el programa. La coalición también hace un llamado para que la SBA cree un proceso simple y directo para las pequeñas empresas "no bancarizadas" o "menos bancarizadas" o aquellas que no desean postularse a través de su institución financiera actual para recibir fondos.



• Mejor comunicación y transparencia: el Congreso debe ordenar a la SBA que brinde más orientación a las empresas durante el proceso de solicitud. La SBA también debería estar obligada a revelar datos más granulares sobre el porcentaje de préstamos en varias categorías de tamaño; la cantidad y cantidad de préstamos procesados ​​por cada prestamista; la distribución geográfica de todos los préstamos por área estadística metropolitana y demografía del prestatario, incluidos género, raza y etnia; y datos completos sobre las empresas que reciben fondos.



• Más flexibilidad y soporte técnico: el programa no sirve adecuadamente a las pequeñas empresas y requiere más flexibilidad. La coalición exige plazos más largos para que las empresas vuelvan a contratar empleados sin tener que pagar el préstamo, y los usos aprobados del dinero por parte de las empresas que asignan una cantidad menor de ingresos a los salarios, y más tiempo para devolver el préstamo a las empresas que no Califica para el perdón. El Congreso también debería proporcionar a la SBA mayores fondos para mejorar el apoyo técnico y exigir un proceso uniforme y fácil de usar para los prestamistas.



Junto con Raoul en el envío de la carta están los Procuradores de California, Connecticut, Colorado, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawai, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Carolina del Norte, Oregón , Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.



Attorneys of the Nation request transparency, flexibility and equity in the Small Business Check Payment Protection Program

Chicago, Illinois (NED).– Attorney General Kwame Raoul today joined a coalition of 24 state attorneys general to call for key changes to the Paycheck Protection Program (PPP) to ensure that funds are distributed fairly and equitably.



In a letter to Congressional leadership, Raoul and the coalition express concerns that the program, while helping some small businesses and their employees, suffers from a lack of transparency, technical savvy and functionality that led to funds being distributed in a manner overly benefitting large, well-connected companies. As a result, Raoul and the attorneys general argue that both the first and second rounds of funding have left many small businesses across the country underserved by the PPP.



“Small businesses are at the heart of our communities, and they should not have to compete with large, publicly-traded companies for funds earmarked for them,” Raoul said. “COVID-19 has disproportionately impacted minority communities, so it is critical that any future rounds of funding from the PPP include equitable distribution to minority-owned small businesses.”



Raoul and the coalition are calling for Congress to adopt the following measures before allocating additional PPP funding:



• Increasing Fair Access to Funding for Small Businesses: Congress should require the Small Business Administration (SBA) to provide stronger, explicit guidance to lenders to ensure that funding goes to small businesses and not large, publicly-traded companies. Additionally, Raoul and the coalition urge Congress to adopt rules that prohibit lenders from giving preference to certain categories of applicants over others, such as existing, larger customers or customers whose current debts could create conflicts of interest for the lender.



• Ensuring Equitable Distribution: A portion of any future funding for the program should be allocated exclusively for minority-owned small businesses. That funding should be fairly distributed across metropolitan areas, and small banks and credit unions should be fairly represented as lending sources involved in the program. The coalition also calls for the SBA to create a simple and straightforward process for “unbanked” or “lesser-banked” small businesses or those that do not wish to apply through their current financial institution to receive funding.



• Better Communication and Transparency: Congress should direct the SBA to provide more guidance to businesses during the application process. The SBA also should be required to disclose more granular data on the percentage of loans in various size categories; the number and amount of loans processed by each lender; the geographic distribution of all loans by metropolitan statistical area and borrower demographics, including gender, race, and ethnicity; and comprehensive data on the businesses that receive funding.



• More Flexibility and Technical Support: The program does not adequately serve small businesses and requires more flexibility. The coalition calls for longer time limits for businesses to rehire employees without having to repay the loan, and approved uses for the money by businesses that allocate a smaller amount of revenue to salaries, and more time to pay the loan back for businesses who don’t qualify for forgiveness. Congress also should provide the SBA with greater funding to improve technical support and mandate a uniform, user friendly process for use by lenders.



Joining Raoul in sending the letter are the attorneys general of California, Connecticut, Colorado, the District of Columbia, Delaware, Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Mexico, New York, Nevada, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington and Wisconsin.