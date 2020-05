Procuraduría de Illinois demanda a Hilco

¿Qué va a pasar con todo el polvo que está en los pulmones de los habitantes de la Villita?

El Procurador General del Estado de Illinois entablo una demanda a la compañía Hilco por la explosión no controlada que arrojó humo y contaminantes a través del vecindario de Little Village y que la chimenea misma emitió mercurio, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas.

“Las compañías responsables de la demolición de la chimenea de la estación de generación de energía de Crawford no tomaron medidas para proteger a la comunidad de la contaminación del aire y comprometieron la calidad del aire en un momento en que instamos a los residentes a permanecer en sus comunidades para minimizar la propagación de un sistema respiratorio mortal enfermedad ", dijo Raoul.

El Procurador General de Illinois dijo que la antigua central eléctrica ubicada en un área de la Calle 35 y Pulaski Rd., ubicada en un vecindario con un porcentaje de residentes de bajos ingresos y / o residentes de minorías, durante la implosión, se creó una gran nube de polvo de "partículas" que no se vio muy afectada por la mitigación del agua. Dijo que la nube de polvo cubría un área del barrio Little Village de Chicago.

El material está compuesto de polvo, suciedad, hollín o humo mezclado con gotitas líquidas que se encuentran en el aire, lo que causa asma agravada, disminución de la función pulmonar, entre otros problemas respiratorios.

"La compañía y su contratista no tomaron las medidas necesarias para proteger a los residentes cercanos del impacto resultante de la implosión", dijo el director de la EPA de Illinois, John J. Kim.

La demanda "busca exigir a las compañías que tomen medidas correctivas para la liberación de contaminantes del aire, que tomen medidas preventivas para garantizar que las futuras demoliciones no liberen contaminantes del aire y paguen sanciones civiles".

El monto no fue revelado de esta demanda no fue revelado.

Raoul, dijo "Estoy comprometido a responsabilizar a los acusados ​​por el daño ambiental causado a la comunidad de Little Village y trabajar para abordar cualquier contaminación restante".

Mientras tanto los habitantes de la Villita y comunidades cercanas o incluso suburbios alrededor, no saben si sus vías respiratorias fueron afectadas o no.