Recontagios de Covid-19 ponen en duda la inmunidad humana

La teoría dice que cuando el cuerpo humano supera una enfermedad, el sistema inmunológico es capaz de generar una memoria de largo plazo para protegerse en caso de que el mismo microorganismo vuelva a atacar, pero en el caso del coronavirus esta idea es puesta a prueba.

“El Covid-19 es un virus como cualquier otro y podemos responder a él sin problema”, asegura Adrián Garfias, maestro en ciencias en inmunología. Asimismo, explica a El Sol de México que “la inmunidad se trata de estar protegido contra una infección o enfermedad, pues es la protección natural que tiene el cuerpo en contra de cualquier organismo, ya sea una bacteria o un virus”.

Según explica, cuando entra un microorganismo al cuerpo, el sistema inmune lo reconoce como un agente extraño y actúa contra él, desplegando diferentes mecanismos de defensa para destruirlo.

“Esta protección nos da un resultado a corto y a largo plazo. Normalmente hay dos mecanismos de defensa que son la protección inmediata: fiebre, hinchazón, comezón, etcétera. Sin embargo, estos mecanismos también generan el siguiente mecanismo: una memoria a largo plazo para que cuando se vuelva a presentar un ataque el cuerpo sepa cómo actuar”.

Por ello, comúnmente se piensa que una vez que una persona contrae un virus la inmunidad hace que sea casi imposible volver a enfermarse por el mismo, pero la situación es más compleja.

De acuerdo con Eric Martínez Infante, presidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia (CMICA), existen personas con inmunosupresión que generalmente no desarrollan ningún escudo protector ante algún virus.

Hay una serie de pacientes en los que su sistema inmune no trabaja de manera correcta por lo que no logran crear anticuerpos. Son pacientes que son portadores de inmunodeficiencia y es de suma importancia que estén bajo tratamiento”.

or otra parte, en una publicación de la revista Science, expertos aseguraron que en caso de que la inmunidad al SARSCoV-2 fuera permanente, el virus podría desaparecer durante cinco años o más después de causar un brote importante.

Aunque en México todavía no hay datos oficiales sobre pacientes que se hayan contagiado dos veces, al menos tres países asiáticos confirmaron algunos casos.

En Japón, un hombre 70 años dio positivo a Covid-19 a mediados de febrero, por lo que fue trasladado a un hospital en la ciudad de Tokio, en donde permaneció hasta su recuperación. Cuando el hombre mejoró se incorporó nuevamente a su rutina, pero después de unos días sintió nuevamente un malestar. A su regreso al hospital, los médicos se llevaron una sorpresa: el resultado a Covid-19 era, una vez más, positivo.

Sin embargo, este no es un caso aislado, el 12 de abril las autoridades de Salud de Corea del Sur anunciaron el registro de 111 casos de pacientes que daban por segunda vez positivo a la prueba del coronavirus después de su recuperación.

Asimismo, de acuerdo con la revista Time, la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, realizó un estudio con 262 pacientes que habían sido dados de alta. El estudio indicó que 38 de los pacientes dieron positivo por segunda ocasión.

Los anteriores acontecimientos inesperados han despertado una alerta en los expertos de la salud, pues confiaban en que la gran mayoría de las personas que superaron la enfermedad no volverían a contagiarse de Covid-19, al menos durante un mediano plazo.

En este escenario, la interrogante es si de verdad el cuerpo humano puede crear inmunidad ante el SARS-CoV-2. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que debido a que se trata de un virus nuevo, no es posible decir con certeza si una persona puede volver a infectarse.

¿ES POSIBLE REINFECTARSE?

Una de las posibles explicaciones al doble positivo de estos casos puede ser, efectivamente, una reinfección. No obstante, el epidemiólogo Adrián Garfias afirma que si bien pueden existir reinfecciones en los casos de coronavirus, es extraño que se produzcan

En efecto, una de las teorías que se otorga a ese suceso es que en el cuerpo del paciente haya quedado una pequeña cantidad de virus que permite que se reproduzca y que el organismo vuelva a dar positivo, si aún no se han desarrollado los anticuerpos necesarios.

El maestro en ciencias en inmunología explica que “puede ser que el virus nunca haya sido destruido y sólo haya estado en estado latente, es decir, disminuye la carga viral del individuo, pero el virus no se elimina de manera completa, entonces se encuentra en nuestro cuerpo esperando a ser activado por algún agente externo”.

Otra explicación que científicos le han atribuido al doble positivo de Covid-19 es que el virus está cambiando rápidamente, “aunque no puede ser tan rápido como en cuestión de días, pero sí puede llegar a ocurrir en seis meses o un año. El virus puede formar una nueva cepa. Estas mutaciones son en respuesta a las defensas que nosotros generamos para atacarlo”.

Un grupo interinstitucional de México logró descifrar el genoma de variantes de la genética del virus que provoca el Covid-19, a partir de los primeros viajeros que llegaron al país procedentes de Europa, donde además, descubrieron que entre los mexicanos circulan dos variantes de ese virus, informaron la UNAM y la Secretaría de Salud.

Pese a que el director general de la OMS, Tedros Adhanom, subrayó que los infectados con Covid-19 pueden contagiar a otras personas tras recuperarse, la Comisión Nacional de Salud en China cree que los pacientes que dieron doble positivo no son infecciosos.

En rueda de prensa, Song Tie, subdirector del Centro para el Control y Prevención de enfermedades de Cantón, China, declaró que ninguno de los pacientes infectados por segunda vez parece haber contagiado a las personas de su alrededor.

Al respecto, Martínez Infante mencionó que “cuando el individuo genera inmunidad y logra generar anticuerpos y montar una respuesta adecuada, en una reinfección o en caso de que se reactive el virus, el cuerpo puede responder de manera fácil e inmediata y generar una inmunidad a largo plazo, además de que su grado de contagio disminuye”.

Otro factor a la hora de analizar los casos que dieron positivo después de la recuperación son las pruebas. Existe la posibilidad de que las pruebas para dar el alta se hayan realizado de forma incorrecta o que hayan mostrado falsos negativos.

De acuerdo con la revista Time, Oh Myoung-don, miembro del Grupo de Asesoramiento Estratégico y Técnico de la OMS para Riesgos Infecciosos, la explicación más plausible es que las pruebas recogieron material genético viral persistente, en lugar de infección reemergente.

“Las pruebas no son perfectas, pueden llegar a fallar, no son concluyentes. Puede haber un problema técnico: se tomó mal la muestra, se contaminó, en fin, una serie de errores humanos”, añadió Garfias.

Son múltiples las posibles explicaciones que se les da a los casos Covid-19 confirmados por segunda vez. No obstante, como la OPS señaló, el SARS-CoV-2 “se trata de un virus nuevo del que todavía estamos aprendiendo más cada día”.

De acuerdo con los expertos, la interrogante que deja la inmunidad humana frente al coronavirus puede ser un factor clave que ayude a entender el comportamiento de la pandemia y a encontrar en la vacuna adecuada. “Yo creo que ya no tarda mucho, laboratorios privados de todo el mundo están realizando pruebas ya en Fase 3, que se realiza en humanos, entonces en unos meses vamos a tener vacunas efectivas contra el coronavirus”, afirma Eric Martínez