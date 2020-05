Trabajadores esenciales podrán pagar $ 1 al mes por la guardería durante la pandemia/Essential workers only pay $1 a month for Daycare during pandemic

Chicago,Illinois (NED).– Los padres con trabajos esenciales pueden obtener guarderías subsidiadas por $ 1 al mes, al encontrar un centro infantil.

Desde el 1 de abril, todos los trabajadores esenciales en atención médica, servicios humanos, servicios gubernamentales e infraestructura califican para el Programa de Asistencia de Cuidado Infantil de Illinois.

Durante abril y mayo, los trabajadores esenciales que completen los documentos y califiquen pagarán $ 1 por mes por la guardería.

Los trabajadores elegibles incluyen personal del hospital, empleados de supermercados, productores de alimentos, policías y bomberos.

"Están saliendo heroicamente para hacer su trabajo, que es vital para la seguridad pública", dijo el gobernador JB Pritzker en un comunicado. "Nuestra fuerza laboral esencial merece saber que sus hijos están seguros y atendidos en un grupo pequeño y asequible. "

Essential workers only pay $1 a month for Daycare during pandemic

Chicago,Illinois (NED).– Parents with essential jobs can get subsidized daycare for $1 a month – if they can find a center with an opening.

Effective April 1, all essential workers in health care, human services, government services and infrastructure qualify for Illinois' Child Care Assistance Program.

During April and May, essential workers who fill out the paperwork and qualify will pay $1 a month for daycare.

Eligible workers include hospital staff, grocery store clerks, food producers, police and firefighters.

“They are heroically going out to do their jobs, which are vital for public safety," Gov. J.B. Pritzker said in a statement. “Our essential workforce deserves to know their kids are safe and cared for in a small and affordable group setting.”