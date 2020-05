¡Trump y la Justicia!

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ha escuchado por fin el alegato del Presidente Trump, en el cual reclama que su mandato presidencial está por encima de la ley y exige inmunidad total para continuar evadiendo órdenes judiciales, que le obligan a mostrar su estado financiero y declaraciones de impuestos.

Por más de tres años como Presidente, Trump ha rehusado vigorosamente mostrarle al ciudadano que paga impuestos, el verdadero estado de la grandiosa riqueza que alardea poseer y la cantidad de impuestos con la que contribuye a la nación que preside. Con este fin, ha apelado en cada corte judicial que le ha ordenado acatar las citaciones de tres comités de la Casa de Representantes y al fiscal del Distrito de Manhattan, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. El ultimo escondrijo que le queda para mantener secreta su declaración de impuestos.

La investigación criminal que le persigue y por la cual puede ir a la cárcel si no es reelecto en Noviembre, inicia con la corte del Distrito de Manhattan en Nueva York, por pagos ilegales que hizo y violaron la ley de contribución electoral de la campaña presidencial pasada, para mantener calladas a la actriz porno, Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen Mcdougal de relaciones extramaritales que sostuvo con ambas y por la cual, su ex abogado y amigo personal, Michael Cohen se encuentra en la cárcel.

A esta investigación, se aúnan la de tres comités de superintendencia de la Casa de Representantes, que investigan la ilegalidad de acciones de Trump y su familia, a leyes bancarias por fraude y lavado de dinero, conflicto de intereses en beneficio personal, solicitud de interferencia foránea en elecciones y faltas graves a la ética gubernamental en beneficio de sus empresas.

El principal alegato del abogado de Trump, Jay Sekulov, ante los Honorables Jueces, es que el Presidente no es gobernado por las mismas leyes que el resto de ciudadanos, que no puede ser acusado por algún crimen mientras es Presidente, por lo tanto; solicitan una inmunidad temporal a cualquier investigación mientras Trump es Presidente de los Estados Unidos. Además, alega que debido a la emergencia por el Covid19, Trump no tiene tiempo para perder con su abogado y discutir sus casos legales, aun cuando el muy ocupado Presidente, utiliza la inmensa mayoría de su tiempo cada día para ver televisión y tuitear.

¿Por qué, Trump solicita tal inmunidad? Porque, si es reelecto como Presidente, todas las actuales investigaciones no podrán ser procesadas y el tampoco enjuiciado, debido al reglamento estatutario de los crímenes que expiran después de cinco años. Entonces, si sus declaraciones de impuestos se hacen públicas, corre el gravísimo riesgo de perder las elecciones e ir a la cárcel, porque presumiblemente, estas revelarían lo que se sospecha de sus nexos ilegales a Rusia y Vladimir Putin, fraude bancario al inflar su verdadera riqueza para solicitar créditos bancarios ilegales, conflicto de interés al utilizar su posición como Presidente para beneficio de sus empresas, y el más importante de todos los crímenes: Defraudar al IRS, al no pagar impuestos por décadas, declarando perdidas cada año.

Al Capone fue a la cárcel por faltas fiscales, ¿es este el temor de Trump para no mostrar su declaración de impuestos?, o si en efecto, las pérdidas financieras de sus empresas son realidad, su temor es que sus seguidores interpretaran, que el súper exitoso rico magnate empresarial con el toque de Midas es en realidad un fraude, y no votaran para reelegirlo.

Cual sea el verdadero motivo por el que Trump atesora el secreto de sus finanzas, ahora, el hallazgo de tal secreto está en las manos de la Republicana Corte Suprema de Justicia. La cual con la división política que existe en la nación, nos mostrará si una vez más la política está sobre la justicia, tal y como el Senado lo demostró con la absolución de Trump en el juicio político.

Por ahora, la Corte Suprema no emitirá un fallo hasta Julio, tiempo en el cual, si el interés político de los Jueces republicanos que son la mayoría, se encauza a defraudar una vez más a la justicia, seguramente, ordenaran mandar el caso de nuevo a una corte inferior con la excusa de buscar más evidencia, para así, evitar una proclamación final sobre el transcendental caso antes de las elecciones de Noviembre, y continuar beneficiando al Presidente que quiere ser Rey de Estados Unidos a toda costa.

Es evidente que la justicia es evasiva para el Presidente Trump, su genialidad política consiste en el arte de vender una realidad alternativa llamada mentira, a un electorado que le adora por su insensibilidad humana, hipocresía política e incompetencia gubernamental, a cambio de una euforia nacionalista vergonzosa que les causa perder su humanidad y racionalidad.

Es claro que si la justicia ha de prevalecer en este cuento político de terror democrático, Joe Biden surgirá como ganador de las próximas elecciones y el país podrá nuevamente retornar a la grandeza que un día le mostró al mundo.

WALTER MONGE-CRUZ

PRESIDENTE COMISIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA

WASHINGTON DC