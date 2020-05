America Voice’s elogia la Ley HEROES/America’s Voice Praises HEROES Act

Washington, DC - La Ley HEROES, presentada ayer por la presidente Pelosi y los demócratas de la Cámara, es una legislación importante que reconoce que la mejor manera de promover la salud y la seguridad de todos los estadounidenses es incluir a todos los trabajadores esenciales y todas las familias estadounidenses en nuestra respuesta a la virus. Esto incluye tratar a los trabajadores inmigrantes y sus familias con dignidad y como parte de nuestro esfuerzo de recuperación nacional.

"En un momento en que los inmigrantes en todo Estados Unidos están presionando en nombre de todos nosotros, es imperativo que nosotros, como nación, los tratemos como miembros esenciales de la familia estadounidense. Todos deberíamos decir presente ", expreso Frank Sharry, de Amercia Voice’s .

Entre sus disposiciones importantes, la Ley HEROES incluye medidas que aseguran que DACA, TPS y los trabajadores esenciales puedan continuar trabajando en roles vitales en la primera línea de la respuesta COVID-19; garantiza un acceso más amplio a las pruebas, el tratamiento y la atención médica de COVID-19, independientemente del estado de inmigración; y reconoce que las familias que pagan impuestos que incluyen ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos deben ser elegibles para su inclusión en los esfuerzos de ayuda y recuperación directa.

La Ley HEROES también reconoce que más de 100,000 de nuestros familiares, vecinos y compañeros de trabajo han sido aprobados para ceremonias de naturalización, que actualmente están suspendidas por la administración Trump. La legislación aseguraría que estos estadounidenses en espera puedan jurar lealtad a la bandera estadounidense y prestar juramento de ciudadanía en nuevas ceremonias de naturalización remotas.

Juntas, estas medidas fortalecen la estabilidad y la seguridad de las comunidades y vecindarios estadounidenses y reconocen la realidad de que los trabajadores esenciales de todo tipo (inmigrantes, familias de estatus mixto, refugiados y titulares de DACA y TPS) refuerzan la seguridad y el bienestar económico de todos Estadounidenses.

De acuerdo a Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice: La Ley HEROES es una legislación que se necesita con urgencia para una nación en crisis. El camino a seguir para nuestro país es elevarse como una América e incluir a todos, independientemente de su lugar de nacimiento y antecedentes, en nuestra respuesta. En una crisis de salud pública, somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. La búsqueda de la unidad y la inclusión no es una aspiración suave y gasa, es una necesidad dura y pragmática.



